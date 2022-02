Omikron: Berlin hat Höhepunkt schon überstanden

Berlin hat den Höhepunkt der fünften Corona-Welle überstanden. „Auch am Wochenende ist die Inzidenz leicht gesunken, wir können sehr sicher sagen, dass wir über den Scheitelpunkt hinüber sind“, sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Infektionszahlen würden voraussichtlich in den kommenden Tagen rasch sinken, wenn die Entwicklung so wie in anderen Ländern verlaufe.

Der Senat wird deshalb in seiner Sitzung an diesem Dienstag die 2G-Regel in Einzelhandel, Museen, Galerien, Gedenkstätten, Zoo, Tiergarten und Aquarium sowie für touristische Angebote aufheben. Stattdessen gilt dort eine FFP2-Maskenpflicht. In der Gastronomie bleibt die 2G-Regel dagegen erhalten. Es handele sich um Einrichtungen, in denen die Menschen lange Zeit zusammensäßen und das Ansteckungsrisiko daher deutlich höher sei, rechtfertigte Gote die geplanten Senatsbeschlüsse. Auch in Bibliotheken fällt die 2G-Pflicht, Lesesäle bleiben aber geschlossen.

Lockerungen in drei Stufen bis Frühlingsbeginn geplant

Vor der Entscheidung über erste Lockerungen, die ab Sonnabend gelten sollen, hat der Senat noch drei Experten, darunter den Chef-Virologen der Charité, Christian Drosten, eingeladen, die aus ihrer Sicht die aktuelle Lage und Zukunftsperspektiven bewerten sollen. Dabei wird es auch um die Frage gehen, wie schnell die gegenwärtigen Einschränkungen aufgehoben werden können.

Bund und Länder erwägen unterdessen einen Drei-Stufen-Plan für die weitgehende Lockerung der Schutzmaßnahmen bis zum Frühlingsbeginn am 20. März. Das sieht die Beschlussvorlage zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) vor, der der Berliner Morgenpost vorliegt. In einem ersten Schritt sollen laut Vorschlag private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene mit mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern als bislang zehn ermöglicht werden. Vorgeschlagen werden 20 Personen. Für Ungeimpfte sollen die Kontaktbeschränkungen bis 19. März bestehen bleiben. Im Einzelhandel soll die 2G-Regel fallen, allerdings die Maskenpflicht bleiben.

In einem zweiten Schritt soll ab 4. März der Zugang zur Gastronomie für Geimpfte, Genesene und Personen mit tagesaktuellem Test (3G-Regel) ermöglicht werden. Für diese Personengruppen sollen auch Übernachtungen mit tagesaktuellem Test möglich werden. Diskotheken und Clubs sollen für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder dritter Impfung (2G plus) geöffnet werden. Gelockert werden sollen auch zahlenmäßige Beschränkungen bei überregionalen Großveranstaltungen – inklusive dem Sport. „In einem dritten und letzten Schritt ab dem 20. März 2022 entfallen alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“, heißt es in dem Papier weiter. Gelten soll dies für alle Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Nur Maskentragen, Abstands- und Hygieneregeln soll es weiter geben.

Gote sprach sich gegen die Aufhebung der meisten Corona-Einschränkungen ab 20. März aus. „Das geht mir zu schnell“, so die Senatorin. Die Erfahrungen aus anderen Ländern – wie Dänemark oder Israel – hätten gezeigt, dass nach einem „Freedom-Day“, an dem fast alle Einschränkungen wegfielen, die Belastung der Krankenhäuser wieder zugenommen habe, vor allem Intensivstationen wieder voll liefen. Gote warb für ein langsameres Vorgehen, „solange wir nicht sehen, dass die Krankenhäuser deutlich weniger belastet werden“. Es bleibe weiter wichtig, die vulnerablen Gruppen zu schützen und die Quote der geimpften Kinder anzuheben. Schwere Krankheitsverläufe seien auch bei geimpften Kindern deutlich geringer als bei Ungeimpften.