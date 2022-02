Nur 4,69 Prozent der Schüler bleiben zu Hause

Die meisten Schüler in Berlin gehen weiter zur Schule. Aber vor allem an den Berufsschulen bleiben viele Plätze leer.

Der ganz überwiegende Teil der Berliner Schüler nimmt auch weiterhin in der Schule am Unterricht teil – obwohl die Präsenzpflicht aufgehoben ist.

Berlin. Obwohl die Präsenzpflicht an den Berliner Schulen seit Ende Januar ausgesetzt ist, gehen die allermeisten Schülerinnen und Schüler weiter regelmäßig zur Schule. Demnach nahmen an allen öffentlichen allgemeinbildenden und beruflichen Schulen insgesamt 95,31 Prozent der Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teil – an den allgemeinbildenden öffentlichen Schulen waren es sogar 96,73 Prozent aller Schülerinnen und Schüler, teilte die Bildungsverwaltung mit.

Das bedeutet: Lediglich 4,69 Prozent der Schülerinnen und Schüler machen von der Aussetzung der Präsenzpflicht Gebrauch, an den allgemeinbildenden öffentlichen Schulen sind es sogar nur 3,27 Prozent. Allerdings ist an den öffentlichen beruflichen Schulen, an denen viele Schülerinnen und Schüler bereits volljährig sind, der Wert mit 7,37 Prozent deutlich höher. Deshalb fordern die Schulleitungen der berufsbildenden Schulen auch, die Präsenzpflicht sofort wieder einzusetzen.

Corona in Berlin, Deutschland und der Welt - mehr zum Thema

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Berufsschulleiter fordern Präsenzpflicht ein

„Die Zahl der Absenzen war extrem hoch, in manchen Bereichen fehlten bis zu 40 Prozent der Schüler, zum Teil auch ohne Begründung“, so Ronald Rahmig, Vorsitzender der Vereinigung der Leitungen berufsbildender Schulen in Berlin e.V. „Damit ist ein erfolgreicher Unterricht nicht mehr zu gewährleisten und auch die Belastung der Kollegen mit der Versorgung der absenten Schülerinnen und Schüler ist unnötig hoch.“ Zudem sei das Infektionsgeschehen an den berufsbildenden Schulen sehr moderat und das Aussetzen der Präsenzpflicht nicht gerechtfertigt, so Rahmig. Aktuell stehen alle auf der Stufe Grün des Stufenplans. Bei den allgemeinbildenden Schulen stehen hingegen sieben Schulen auf Gelb und sind im Wechselunterricht.

Warum der Anteil der nichtpräsenten Schülerinnen und Schüler an den berufsbildenden Schulen so viel höher ist als an den allgemeinbildenden, wird in der Bildungsverwaltung untersucht. „Wir klären das gerade“, sagte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD). Sie zeigte sich erleichtert, dass an den allgemeinbildenden Schulen die allermeisten Schüler weiterhin regelmäßig am Unterricht teilnehmen. „Der unmittelbare persönliche Bezug zur Lehrkraft und zu den Mitschülerinnen und Mitschülern im Präsenzunterricht ist durch nichts zu ersetzen“, sagte Busse. „Ich möchte nur so lange es dringend notwendig erscheint, an der Aussetzung der Präsenzpflicht festhalten.“