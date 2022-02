Sänger Toni Krahl: "Geben Sie dem Land seine Kultur zurück"

Berlin. Toni Krahl, Sänger der Berliner Band City, hat die Politiker aufgefordert, die Corona-Einschränkungen für die Kultur zu beenden. "Seit nunmehr 23 Monaten findet in diesem Land kaum noch Kultur statt. Seit 23 Monaten verschieben wir Konzerte - bereits teilweise zum fünften Mal. Und seit 23 Monaten erdulden die Menschen diese Schockstarre", sagte Krahl (72) in einem am Montag auf Instagram veröffentlichten Video.

"Ohne Kunst, ohne Kultur verkommt diese Gesellschaft und wir entwickeln uns zurück zu kulturlosen Horden. Erste Ergebnisse davon können wir bereits beobachten", sagte er. Er fordere die Entscheidungsträger auf, dem Land seine Kultur zurück zu geben. "Geben Sie uns unsere Würde zurück. Lassen Sie uns wieder singen, feiern und genießen. Und seien Sie versichert: Wir passen auf uns auf! Vielen Dank!"

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-125202/3