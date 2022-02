Barenboim verschiebt erneut Konzert: Rückenprobleme

Berlin. Daniel Barenboim, Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden, hat erneut aus gesundheitlichen Gründen ein Konzert verschoben. Das für Mittwoch (16. Februar) im Pierre Boulez Saal geplante Solokonzert zugunsten der UNO-Flüchtlingshilfe wurde abgesagt, wie der Veranstalter am Montag mitteilte. Barenboim (79) habe sich am 6. Februar einem chirurgischen Eingriff an der Wirbelsäule unterzogen. Er erhole sich derzeit zu Hause. Auf Empfehlung seiner Ärzte werde er noch bis Ende Februar pausieren. Er plane, ab Anfang März wieder aufzutreten.

Das Berliner Benefizkonzert war im November bereits schon einmal verschoben worden. Ein neuer Termin sei in Planung, hieß. Zuvor hatte der Dirigent wegen Rückenproblemen bereits andere Konzerte streichen müssen.

