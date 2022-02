Studenten bemängeln Corona-Management der FU

Studenten der FU kritisieren Situation der Lehre in der Corona-Pandemie und wollen in Entscheidungsprozesse eingebunden werden.

Berlin. Die Freie Universität Berlin (FU) wählt am Mittwoch einen neuen Präsidenten. Anlässlich dieses Termins hat ein Bündnis linker studentischer Initiativen der Universität eine Kundgebung angekündigt. Diese soll vor dem Henry-Ford-Bau stattfinden, wo auch die Präsidentenwahl stattfindet. Damit wollen die Studenten in den direkten Dialog mit der Universität zu treten. Denn: Die Studentische Vollversammlung der FU bemängelt das Pandemiemanagement der Universität. Nach zwei Jahren Pandemie habe man es nicht geschafft, ein funktionierendes Hygienekonzept aufzubauen, heißt es in der Pressemitteilung der Studentenvertretung. Die Wünsche und Bedürfnisse der Studierenden würden nicht in Entscheidungsprozesse miteinbezogen, man fühle sich übergangen.

Es gebe immer noch keine einheitliche Regelung des Lehrangebots, innerhalb der Institute werde individuell entschieden, ob in Präsenz oder Online unterrichtet wird. Einige Institute hätten dadurch besonders viele Präsenzveranstaltungen, andere nahezu keine, monieren die Studenten weiter.

„Manche Studierende sind im fünften Semester und haben die Uni noch nie von innen gesehen“, sagt eine Sprecherin der Studentischen Vollversammlung. Gerade für frisch zugezogene Studierende sei es schwierig, wenn Lehre ausschließlich online stattfände. Die Universität biete keine Möglichkeiten zur Vernetzung, viele Studierende lebten isoliert.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Den Studenten geht es jedoch nicht darum, zwingend mehr Präsenzveranstaltungen möglich zu machen. „Wir wollen in der Planung mehr berücksichtigt werden. Viele Studierende wollen gar nicht in die Uni, da sie Angst haben, sich und andere anzustecken. Andere wünschen sich mehr Präsenzunterricht, zum Beispiel wenn sie gerade neu in Berlin sind und kaum jemanden kennen“, sagt ein Sprecher der Studentischen Vollversammlung. Wichtig sei für die Studierenden, dass eine hybride Lehre ermöglicht wird, sodass jeder an den Lehrangeboten teilhaben kann. Die Infrastruktur für eine hybride Lehre oder den flexiblen Wechsel zwischen Präsenz- und Online-Unterricht fehlt jedoch aus Sicht der Studierenden.

Die Benutzung des technischen Equipments an der Uni sei sehr kompliziert, einige Dozierende kennen sich mit der Technik nicht aus und müssten sich während der Unterrichtszeit mit dem Equipment vertraut machen. „Keiner erklärt den Dozierenden, wie die funktioniert, es gibt keine Schulungen oder Ähnliches, wo sie den Umgang mit der Technik lernen können“, erklärt ein Sprecher der Studentischen Vollversammlung. Die Studierenden fordern hier verpflichtende Fortbildungen für die Dozierenden oder einen technischen Dienst, den die Dozierenden bei Problemen um Hilfe bitten können.

Problematisch sei aus Sicht der Studierenden auch, dass ein klarer Ausblick auf das kommende Semester fehlt. Schon im vergangenen Sommersemester war dies der Fall, letztendlich wurde der Lehrbetrieb online weitergeführt.

Die Studierenden hoffen nun, durch ihre Kundgebung mit dem Präsidium der Universität in den Dialog zu kommen und die aktuelle Situation zu verbessern.