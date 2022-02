Gruppe bedroht mutmaßlichen Räuber in Berlin-Köpenick

Berlin. Ein Mann ist nach Polizeiangaben in Berlin-Köpenick ausgeraubt worden - und soll tags darauf versucht haben, es einem der mutmaßlichen Räuber heimzuzahlen. Der 25-Jährige und drei weitere Männer wurden vorläufig festgenommen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Er befindet sich demnach in Gewahrsam, seine mutmaßlichen Komplizen sind mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

Wie die Polizeisprecherin sagte, hatten zuvor vier Bekannte dem Mann in seiner Wohnung in der Porzer Straße gewaltsam Schmuck weggenommen und ihn dabei leicht verletzt. Nach dem Vorfall vom Samstagmorgen sei der 25-Jährige am Sonntagabend mit einer Gruppe von zehn bis fünfzehn Männern vor dem Haus eines Tatverdächtigen in der Siriusstraße aufmarschiert. Einer der Männer soll dabei eine Waffe getragen haben.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach den Angaben vom Montag flüchtete die Gruppe, nachdem der Bedrohte den Notruf gewählt hatte. Polizeibeamte nahmen wenig später den 25-Jährigen und drei weitere Männer in der Umgebung fest. Drei von ihnen wurden nach einer Kontrolle vor Ort wieder entlassen, wie es hieß. In einem Busch fanden die Beamten außerdem eine Pistole. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschaftlichen Raubes und wegen Bedrohung mit einer Waffe.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-122265/3