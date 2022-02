Von Jena nach Slowenien: Turbine Potsdam leiht Mori aus

Potsdam. Die zum Saisonstart von Turbine Potsdam zum Ligakonkurrenten Carl Zeiss Jena ausgeliehene Adrijana Mori hat in der Winterpause die Thüringerinnen wieder verlassen. "Sie war dort mit den Einsatzzeiten nicht zufrieden", sagte Turbine-Präsident Rolf Kutzmutz. Mori kam beim Vorletzten der Frauenfußball-Bundesliga in acht Liga-Einsätzen auf 457 Spielminuten. Die 21 Jahre alte Stürmerin ist in ihre Heimat Slowenien zurückgekehrt und schloss sich dort ZNK Olimpija Ljubljana an. "Die Leihe läuft dort aber weiter", sagte Kutzmutz. Der Vertrag von Mori in Potsdam endet in diesem Sommer.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-120245/3

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.