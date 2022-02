Erst Frankfurt, dann der Pokal: Alba will fokussiert bleiben

Berlin. Nach dem deutlichen 106:74-Heimsieg gegen Crailsheim rückte für Alba Berlin das Pokal Final Four am kommenden Wochenende schon in den Blickpunkt. Denn beide Teams könnten sich im Finale an selber Stelle erneut gegenüberstehen. Von einem Statement wollten die Berliner aber dennoch nichts wissen. "Wer das glaubt, verbrennt sich", warnte Manager Marco Baldi.

Zuvor müssen die Berliner ohnehin noch am Dienstag in der Basketball-Bundesliga bei den Fraport Skyliners Frankfurt (19.00 Uhr/Magentasport) antreten. "Eine Mannschaft, die gefährlich werden kann. Deshalb müssen wir da konzentriert spielen", sagte Nationalspieler Johannes Thiemann. Auch wenn der Pokal schon in den Köpfen ist, soll der Fokus zunächst nur dieser Partie gelten.

Denn für Baldi kann sein Team in diesem Spiel viel verlieren, sollte es dieses zu lasch angehen. "Du kannst Form verlieren, du kannst Intensität verlieren und du kannst den ganzen Rhythmus verlieren, den wir gerade mühsam nach der Coronaquarantäne aufgebaut haben - in einem Spiel. Deshalb volles Rohr", warnte der Alba-Manager.

Sein Team scheint aber rechtzeitig wieder in Form gekommen zu sein. Nach den Problemen nach der Coronazwangspause wurden die letzten drei Spiele überzeugend gewonnen. "Ich bin froh, dass wir uns aus diesem Quarantänetal erst einmal wieder den Berg erklommen haben. Es sieht wieder flüssiger aus und man sieht, dass jeder nicht mehr nur mit sich selbst beschäftigt ist. Es kommen wieder Selbstverständlichkeiten auf", sagte Baldi.

Die Personallage bleibt bei Alba aber weiter nicht sorgenfrei. Marcus Eriksson und Louis Olinde fehlen gegen Frankfurt auf jeden Fall und wohl auch im Pokal. Gegen Crailsheim zog sich zudem Yovel Zoosman im letzten Viertel eine Oberschenkelverletzung zu. Eine Untersuchung am Montag soll folgen. Trainer Israel Gonzalez ist aber wenig optimistisch. "Das sah gar nicht gut aus."

© dpa-infocom, dpa:220214-99-118633/2