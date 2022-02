Berlin. Die Woche startet in Berlin und Brandenburg heiter und mild. Lediglich dünne Schleierwolken sind zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen 10 und 13 Grad. Es weht schwacher Südwind. Im Süden Brandenburgs ist es am Vormittag noch sehr kühl. In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen dann auf zwei bis fünf Grad zurück. Es wird wolkig, aber niederschlagsfrei und leicht windig.

© dpa-infocom, dpa:220214-99-117132/2

