Volleyball Enard-Jubiläum: B-Team der Volleys siegt in Frankfurt 3:1

Frankfurt/Main/Berlin. Die Berlin Volleys haben Cedric Enard in seinem 100. Bundesligaspiel als Cheftrainer einen Sieg beschert. Obwohl stark ersatzgeschwächt gewann der deutsche Meister bei den United Volleys Frankfurt am Sonntag mit 3:1 (25:21, 25:23, 20:25, 25:21). Der Hauptstadtclub ist damit bereits zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr von der Tabellenspitze seiner Zwischenrundengruppe zu verdrängen.

Die Berliner waren ohne ihre Stammkräfte Sergej Grankin, Ruben Schott, Nehemiah Mote und Cody Kessel an den Main gefahren. Alle vier Spieler wurden geschont im Hinblick auf die beiden wichtigen Champions-League-Gruppenspiele am Mittwoch und Donnerstag bei Zenit St. Petersburg. Das verschaffte dem reaktivierten Mittelblocker Georg Klein sein Saisondebüt in der Startformation.

Das B-Team der Berliner ging anfangs höchst konzentriert zu Werke. Im Aufschlag lagen die deutlichsten Vorteile des Gastes. Über Timothee Carle und Samuel Tuia inszenierte Matthew West, der Grankin auf der Zuspielerposition vertrat, zahlreiche gelungene Angriffsaktionen.

Beim Stande von 11:11 im dritten Durchgang kam jedoch ein Bruch ins Spiel der BR Volleys. Die Mannschaft bekam in der Annahme Probleme, die der Gegner konsequent zu einer komfortablen 18:13-Führung und schließlich zum Satzgewinn nutzte. Doch die Berliner fanden zurück zu ihrem Spiel und setzten sich im vierten Abschnitt beim Aufschlag von Jeffrey Jendryk bis zur zweiten Technischen Auszeit mit 16:10 ab. Der Sieg geriet danach nicht mehr in Gefahr, auch wenn die Frankfurter den Abstand zwischenzeitlich noch einmal auf drei Punkte verkürzen konnten (15:18).

