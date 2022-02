Randalierender Einbrecher wird festgenommen

Berlin. Ein aggressiver Mann ist in Berlin-Nikolassee in ein Schnellrestaurant eingebrochen und anschließend festgenommen worden. Ein Fußgänger alarmierte am frühen Sonntagmorgen die Polizei, weil der 31-Jährige auf dem Parkplatz des Lokals am Kronprinzessinnenweg randaliert haben soll, wie die Beamten mitteilten. Als die Sicherheitskräfte eintrafen, stieg der Mann durch eine vorher eingeschlagene Scheibe aus dem Laden. Er wurde festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts gestohlen. Was der Mann in dem Gebäude wollte, blieb zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220213-99-108685/2

