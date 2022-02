Blauer Himmel und Sonnenschein: Berliner genießen das Wetter

Nach vielen Wolken und Regen war es am Wochenende sonnig und trocken in Berlin und Brandenburg. Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein zogen viele Berlinerinnen und Berliner nach draußen.

Menschen stehen am Zoo an.

Foto: Charlotte Bauer

Einen großen Andrang gab es am Sonntag am Zoo in Charlottenburg. Wegen der vielen Besucher bildete sich eine lange Warteschlange, doch es ging zügig voran. „Das ist das perfekte Wetter für den Zoo“, sagte Anna M., die mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern auf Einlass wartete. „Die Kinder wollen auch raus“, ergänzte die 38-Jährige. Wegen der Kälte und Regen in den letzten Wochen seien sie schon lange nicht mehr im Zoo gewesen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unterdessen nutzen einige das schöne Wetter auch, um am Trödelmarkt an der Straße des 17. Juni zu flanieren. „So viel war hier schon lange nicht mehr los“, sagte Besucherin Nadja Freudenberg. Regelmäßig gehe sie mit einer Freundin hier her, um antike Schnäppchen zu kaufen. Bei dem Wetter macht es besonders Spaß.“

Die Wettervorhersage des DWD im Detail:

Montag, den 14. Februar: Am Montag überwiegend heiter. Am Nachmittag von Sachsen-Anhalt her allmähliche Bewölkungszunahme, im Verlauf Berlin und die mittleren Landesteile, später auch den Osten Brandenburgs erreichend. Trocken. Sehr mild, Höchstwerte 9 bis 13 Grad. Überwiegend mäßiger Südwind. In der Nacht zum Dienstag wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 5 bis 2 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Am Montag überwiegend heiter. Am Nachmittag von Sachsen-Anhalt her allmähliche Bewölkungszunahme, im Verlauf Berlin und die mittleren Landesteile, später auch den Osten Brandenburgs erreichend. Trocken. Sehr mild, Höchstwerte 9 bis 13 Grad. Überwiegend mäßiger Südwind. In der Nacht zum Dienstag wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 5 bis 2 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. Dienstag, den 15. Februar: Am Dienstag neben Wolken zeitweise heitere Abschnitte, meist trocken. Am Abend größere Auflockerungen. Höchstwerte 8 bis 11 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Mittwoch zunehmend bedeckt und zeitweise aufkommender Regen. Abkühlung auf 5 bis 3 Grad. Mäßiger Südwestwind, örtlich Windböen (Bft 7).

Am Dienstag neben Wolken zeitweise heitere Abschnitte, meist trocken. Am Abend größere Auflockerungen. Höchstwerte 8 bis 11 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind. In der Nacht zum Mittwoch zunehmend bedeckt und zeitweise aufkommender Regen. Abkühlung auf 5 bis 3 Grad. Mäßiger Südwestwind, örtlich Windböen (Bft 7). Mittwoch, den 16. Februar: Am Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte 8 bis 10 Grad. Überwiegend mäßiger Wind aus Südwest, am Abend auf Süd drehend. In der Nacht zum Donnerstag meist bedeckt und regnerisch. Tiefstwerte 7 bis 4 Grad. Zunehmend frischer, teils starker Südwest- bis Westwind mit stürmischen Böen, vereinzelt Sturmböen (Bft 9).