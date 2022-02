Mann reißt Straßenbahnspiegel in Schöneweide ab

Berlin. Ein Mann hat in Berlin-Schöneweide eine Straßenbahn demoliert und für eine Betriebsunterbrechung gesorgt. Der Unbekannte soll am Samstagmorgen gegen 8.00 Uhr am gleichnamigen S-Bahnhof aus der Tram gestiegen sein, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei habe er den rechten Außenspiegel der Bahn abgerissen, der danach nur noch an Kabeln hing. Anschließend flüchtete er in Richtung S-Bahn. Wegen der Beschädigung musste der Straßenbahnverkehr für eine Viertelstunde gestoppt werden.

