Impfpflicht für Feuerwehr: Sicherheit „massiv gefährdet“

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat einen Eilantrag gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht abgewiesen. Ab 15. März müssen Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen eine Impfung gegen das Coronavirus vorweisen.

Berlin. Beschäftigte der Berliner Feuerwehr haben in einem offenen Brief vor den Folgen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gewarnt. Sollte die Regelung für die Feuerwehr umgesetzt werden, sei die Sicherheit der Stadt aufgrund fehlenden Personals „massiv gefährdet“.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht soll ab dem 15. März gelten und nicht nur Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen umfassen sondern auch die Feuerwehr. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus dürften dann nicht mehr zum Dienst erscheinen.

Feuerwehr Berlin: Impfquote von rund 90 Prozent

Nach Aussage von Landesbranddirektor Karsten Homrighausen vom Montag vergangener Woche sind derzeit aber nur rund 90 Prozent der Beschäftigten der Feuerwehr gegen das Coronavirus geimpft. Hinzu kommen Feuerwehrleute, die von einer Corona-Erkrankung genesen sind.

Die übrigen dürften nach Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht mehr zum Dienst erscheinen. Der personell ohnehin arg gebeutelten Feuerwehr, der vor allem im Rettungsdienst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen, würden somit auf einen Schlag rund 400 Beschäftigte fehlen.

Den Absendern des offenen Briefes zufolge würde dies „zu einer dramatischen und nicht beherrschbaren Sicherheitslage“ führen. Mitarbeitende ohne Impfung würden somit „gezwungen“, „die Bevölkerung in Teilen sich selbst überlassen zu müssen“, heißt es.

Absender des Briefes bleiben anonym

Der offene Brief liegt der Berliner Morgenpost vor. Zuerst hatte die „Berliner Zeitung“ darüber berichtet. Laut Inhalt des Schreibens wurde der Brief der Behördenleitung der Feuerwehr und der Senatsverwaltung für Inneres zugeschickt. Mitglieder des Abgeordnetenhauses bestätigten auf Anfrage, das Schreiben ebenfalls erhalten zu haben.

Wer den Brief verfasst hat, ist unklar. Ein Absender ist in dem Schreiben nicht genannt. Nach Aussage des oder der Verfasser stammt das Schreiben von 450 Mitarbeitenden der Feuerwehr. Dies lässt sich anhand des Textes allerdings nicht überprüfen.

Einige der Feuerwehrleute, die das Schreiben angeblich verfassten, seien „in freier Entscheidung gegen Covid-19 geimpft“, heißt es in dem Brief. Einige seien auch geboostert. „Zum überwiegenden Teil“ seien die Personen, die den Brief verfasste hätten, aber ungeimpft.

Warnung vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen

Landesbranddirektor Homrighausen hatte die Mitarbeitenden der Feuerwehr bereits Ende vergangenen Jahres aufgefordert sich impfen zu lassen und angesichts der einrichtungsbezogenen Impfpflicht vor arbeitsrechtlichen Konsequenzen gewarnt.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte auf Anfrage der Berliner Morgenpost, dass die Feuerwehr nach Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht verpflichtet sei, ungeimpfte und nicht genesene Mitarbeitende dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden. „Das Gesundheitsamt entscheidet dann über das weitere Vorgehen“, sagte der Sprecher. In Frage kämen ein Tätigkeits- oder Betretungsverbot der Dienststelle oder amtsärztliche Untersuchungen.

Gewerkschaft äußert Skepsis

Die auch für die Feuerwehr zuständige Gewerkschaft der Polizei (GdP) äußerte sich zurückhaltend zu dem offenen Brief. „Wir sind bei derartigen anonymen Schreiben immer vorsichtig, weil sich nicht verifizieren lässt, wer wirklich dahinter steckt“, sagte Berlins GdP-Sprecher Benjamin Jendro.

Auch Jendro sagte, dass ab dem 15. März damit zu rechnen sei, „dass Teile des Personals nicht mehr eingesetzt werden können und das Lücken reißt“. Die Feuerwehr verfüge schon jetzt über zu wenig Personal. „Da können wir nicht auf zehn Prozent und genau genommen auf keinen einzigen weiteren Kolleg. verzichten. Deshalb appellieren wir auch an jeden, bei dem es medizinisch empfohlen wird, sich impfen zu lassen“, sagt Jendro.

Offene Fragen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht

Zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht stellen sich laut GdP noch einige Fragen. „Wenn jemand noch als genesen gilt, sich dann aber frühestens nach drei Monaten impfen lassen kann, besteht eine Überbrückungsphase, in der noch kein Schutz besteht und die Kolleg. folglich nicht eingesetzt werden können“, sagte Jendro.

Betroffene Mitarbeitende könnten zudem juristisch gegen ein Betätigungsverbot vorgehen. „Unklar ist derzeit, ob die Behörde oder die jeweilige Führungskraft sich strafbar macht, wenn man Ungeimpfte nach dem 15. März einsetzt“, sagte Jendro. Nur die Meldung ans Gesundheitsamt reicht laut GdP „wohl eher nicht aus.“