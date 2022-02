Union will makellose Heimbilanz gegen den BVB ausbauen

Berlin. Trotz mehrerer Corona-Ausfälle will Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin seine bislang makellose Heimbilanz gegen Borussia Dortmund aufrechterhalten. Der Tabellenzweite aus dem Ruhrgebiet kommt am Sonntag ins Stadion An der Alten Försterei (15.30 Uhr/DAZN). Die Köpenicker, vor dem Spieltag Tabellenvierter, können sich dabei wieder auf deutlich mehr Unterstützung von den Rängen einstellen als in den letzten Wochen. 10.000 Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen ins Stadion.

Neben dem gelbgesperrten Rani Khedira fallen unter anderen Niko Gießelmann, Dominique Heintz und Andreas Voglsammer für die Partie wegen Corona-Infektionen aus. Beim BVB fehlt Topstürmer Erling Haaland erneut. Beide Mannschaften haben ihre letzte Bundesliga-Partie verloren: Union 0:2 in Augsburg, Dortmund 2:5 gegen Leverkusen. Die Berliner haben ihre beiden bisherigen Bundesliga-Heimspiele gegen den BVB gewonnen.

