Konzert: Manowar live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Manowar spielt am 9. Juli 2022 in Berlin.

Velodrom Manowar live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Lauter, härter und größer als je zuvor: Manowar kehren nach Deutschland zurück und spielen im Rahmen ihrer Jubiläumstour "Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour '22" am 9. Juli 2022 ein Konzert in Berlin. Mit der Tour feiert die Band ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Im Gepäck hat die Kultband um Frontmann Eric Adams eine Auswahl ihrer größten Hits, Publikumslieblinge und persönlichen Favoriten wie "Black Wind, Fire and Steel", "Battle Hymn" und "Warriors of the World United".

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 13. April 2021 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 14. April 2022 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 9. Juli 2022.

Manowar wenden sich an die Fans

In sozialen Medien hat die Band ein Statement an ihre Fans veröffentlicht: "Wir sind zuversichtlich, dass diese Krise dank der Freigabe diverser Impfstoffe bald unter Kontrolle ist und große Veranstaltungen und Konzerte wieder erlaubt werden", erklärte Joey DeMaio. „Mit der Sicherheit aller Beteiligten an erster Stelle ist es jedoch richtig genügend Zeit zu erlauben, die Lage in den Griff zu bekommen und unsere Tour auf 2022 zu verschieben.“ Auf ihrer Facebook-Seite finden Sie das vollständige Statement der Band.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit."

Wo werden Manowar auftreten?

Das Konzert wird im UFO/Velodrom (Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin) stattfinden. Das UFO/Velodrom im Ortsteil Prenzlauer Berg bietet im Normalbetrieb Platz für bis zu 5.000 Besucher und ist ein perfekt ausgestatteter Veranstaltungsort für Konzerte, Partys und Events.

Gibt es noch Tickets für die Show?

Ja, für das Berlin-Konzert von Manowar im Velodrom sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 93,95 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (9. Juli 2022) um 18.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden Manowar in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Velodrom davon abweichen, aber diese Songs spielten Manowar bei ihrem Auftritt 2019 in Istanbul:

Manowar Brothers of Metal Pt. 1 Blood of My Enemies Call to Arms Hand of Doom Sons of Odin Swords in the Wind Bass Solo Battle Hymn Thor (The Powerhead) Kings of Metal Fighting the World Hail and Kill The Power of Thy Sword King of Kings House of Death

Zugabe:

Joey's Speech Warriors of the World United Black Wind, Fire and Steel

Gibt es ein Hygienekonzept im Velodrom?

Das Velodrom hat im Zuge der Covid-Pandemie eine Reihe von Präventivmaßnahmen eingeführt. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig vor dem Besuch über die aktuellen Hygieneregeln.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum UFO/Velodrom?

Das Velodrom im Prenzlauer Berg liegt auf dem Gelände des Europasportpark Berlins und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Es besteht ein direkter Zugang zum anliegenden S-Bahnhof Landsberger Allee. Der S-Bahnhof wird von den Ringbahnlinien S41 und S42, der Linien S8 sowie der S85 bedient. Das Velodrom hat keine eigenen Besucherparkplätze. Für Autofahrer bietet sich "Park and Ride" an. Das kostenpflichtige Parkhaus „Q-Park Am Alexanderplatz“ ist durchgehend geöffnet und hat eine direkte Anbindung mit der Tram (M5 / M6 bis Haltestation Landsberger Allee) zum Velodrom.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es im Velodrom begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 2 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle sind außerdem unter anderem Waffen jeder Art, sperrige und gefährliche Gegenstände Glasflaschen, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras und Laserpointer nicht gestattet.

Manowar live im Velodrom, Sonnabend, 9. Juli 2022, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr; Paul-Heyse-Straße 26 am S-Bhf. Landsberger Allee, 10407 Berlin