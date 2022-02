Konzert: Joe Jackson in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Konzert: Joe Jackson spielt am 8. April in Berlin

Theater am Potsdamer Platz Joe Jackson in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Das Warten hat ein Ende: Joe Jackson geht endlich wieder auf große Tournee und kommt im Rahmen seiner "Sing, You Sinners!"-Tour am 8. April 2022 für ein Konzert in die Hauptstadt. Auf der Tour wird der Engländer von demselben Ensemble begleitet, mit dem er auch schon bei seiner legendären "Four Decade Tour" 2019 auf der Bühne stand: Graham Maby am Bass, Teddy Kumpel an der Gitarre, und Doug Yowell am Schlagzeug.

Bei der Show werden sowohl Songs mit der gesamten Band gespielt, als auch ein "Mini-Solo-Set" von Joe Jackson. Im Gepäck hat Jackson für seinen Auftritt in Berlin eine Auswahl an Songs aus seiner gesamten Karriere. Fans dürfen sich in Berlin auf einige Überraschungen freuen, unter anderem wird es ganz neues Material von dem Briten zu hören geben und auch Stücke, die schon seit Jahren nicht mehr live gespielt worden sind.

Wo wird das Konzert stattfinden?

Das Konzert findet im Theater am Potsdamer Platz (Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 Berlin-Tiergarten) statt. Der imposante Bau beeindruckt durch seine 35 Meter hohe und vollständig verglaste Foyerhalle, deren große Freitreppe über sechs Geschosse bis zum zweiten Rang hinaufführt. Die maximale Personenkapazität liegt im Theatersaal bei 1754 Personen.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Konzert von Joe Jackson im Theater am Potsdamer Platz sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 55,45 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Freitag (8. April 2022) um 19.00 Uhr. Die Show beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs wird Joe Jackson in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert im Theater am Potsdamer Platz davon abweichen, aber diese Songs spielte Joe Jackson bei seinem Auftritt 2019 im spanischen Donostia-San Sebastián:

Alchemy One More Time Is She Really Going Out With Him? Another World Fabulously Absolute Strange Land Goin' Downtown Real Men Rain Invisible Man It's Different for Girls Fool Sunday Papers You Can't Get What You Want (Till You Know What You Want) Ode to Joy I'm the Man

Zugabe:

Steppin' Out Got the Time Alchemy

Wie komme ich zum Theater am Potsdamer Platz?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Theater befindet sich zentral gelegen am Potsdamer Platz in Tiergarten und ist mit S-Bahn (S1/ S2/ S25/ S26 bis Potsdamer Platz) und U-Bahn (Linie U2 bis Potsdamer Platz oder Mendelssohn-Bartholdy-Park) gut zu erreichen. Praktisch vor der Tür halten die Bus-Linien 200, 300, M41, M48, M85 (Haltestelle Varian-Fry-Straße). Wer dennoch mit dem Auto anreist, sollte sich darauf einstellen, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen im öffentlichen Straßenraum rund um das Theater am Potsdamer Platz gibt. In der Umgebung finden sich kostenpflichtige Parkhäuser wie beispielsweise das Parkhaus an den Arkaden (Einfahrt Reichpietschufer) und das Cinemaxx-Parkhaus (Einfahrt Neue Potsdamer Straße).

Gibt es ein Hygienekonzept im Theater am Potsdamer Platz?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept im Theater am Potsdamer Platz.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zur Corona-Prävention in Berlin.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was darf mit in das Theater am Potsdamer Platz?

Nicht gestattet ist unter anderem das Mitbringen von Glasbehältern, Dosen, Tonbandgeräten, sperrigen Gegenständen, Kühltaschen, pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln, Wunderkerzen, Waffen und ähnlichen gefährlichen Gegenständen in das Theater. Auch das Mitbringen von Speisen und Getränken ist laut Hausordnung nicht erlaubt. Ton-, Foto- und Filmaufnahmen sind aus urheberrechtlichen Gründen untersagt. Mäntel, Schirme, Stöcke, große Taschen und ähnliche Gegenstände müssen gegen Entrichtung einer Gebühr an der Garderobe zur Aufbewahrung abgegeben werden.

Hier erhalten Sie Hinweise zu den Einlassbestimmungen im Theater am Potsdamer Platz.

Joe Jackson live im Theater am Potsdamer Platz, Freitag, 8. April 2022, Einlass ab 19 Uhr, Konzertbeginn 20 Uhr, Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 Berlin-Tiergarten