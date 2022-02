Carla Bruni sagt Berlin-Konzert 2022 ab - Was Fans wissen müssen

Das geplante Konzert von Carla Bruni am 12. April 2022 in Berlin wurde abgesagt. Alle Infos.

Konzert: Carla Bruni hat ihren geplanten Auftritt in Berlin abgesagt.

Admiralspalast Carla Bruni sagt Konzert 2022 ab - Was Fans wissen müssen

Mit neuem Album und ihren größten Erfolgen wollte Carla Bruni am 12. April 2022 in Berlin im Admiralspalast ein Konzert geben. Jetzt hat die Künstlerin aufgrund der andauernden Corona-Beschränkungen ihren Auftritt in Berlin abgesagt.

Carla Bruni live in Berlin 2022 – Vorbericht

Achtung - Die Informationen der Erstmeldungen sind durch die Absage der Veranstaltung nicht mehr aktuell:

Scheinbar mühelose Eleganz, ein Hauch Erotik und sanfter Charme zeichnen das neue, selbstbetitelte Album aus, das Carla Bruni ebenso wie ihre größten Erfolge auf Tournee präsentieren wird. Am 12. April 2022 wird dir französische Künstlerin für einen Auftritt in die Hauptstadt kommen. Mit im Gepäck hat Carla Bruni neben Songs aus ihrem aktuellen Album auch eine Auswahl ihrer beliebtesten Hits wie "Quelqu'un m'a dit".

Wo hätte Carla Bruni auftreten sollen?

Das Konzert sollte im Admiralspalast (Friedrichstraße 101, 10117 Berlin) stattfinden. Das Traditionshaus an der Friedrichstraße avancierte in den letzten Jahren zu einer der wichtigsten Kultureinrichtungen der Hauptstadt. 2006 wurde das Theater in dem denkmalgeschützten Gebäude nach umfangreichen Sanierungs- und Umbauarbeiten wiedereröffnet und bietet seitdem mit seinen zwei Rängen einen beeindruckenden Rahmen für Veranstaltungen aller Art.

Wann geht es los?

Der Einlass am Dienstag (12. April 2022) war um 19.00 Uhr geplant. Das Konzert hätte gegen 20.00 Uhr beginnen sollen.

Gibt es noch Tickets?

Das Konzert wurde abgesagt. Aktuelle Informationen zu verlegten beziehungsweise abgesagten Veranstaltungen finden Sie auf der Internetseite des Admiralspalast Berlin. Dort finden Karteninhaber auch die Informationen zur Rückabwicklung des Ticketkaufs.

Carla Bruni

Welche Songs hätte Carla Bruni in Berlin gespielt?

Natürlich hätte die Setlist bei ihrem Konzert im Admiralspalast davon abweichen können, aber diese Songs spielte Carla Bruni bei ihrem Auftritt 2018 in Juan-les-Pins:

Le chemin des rivières Crazy Jimmy Jazz Moon River J'arrive à toi Dolce Francia Ta tienne Le plus beau du quartier Enjoy the Silence Please Don't Kiss Me The Winner Takes It All Quelqu'un m'a dit Stand by Your Man Highway to Hell Miss You

Wie komme ich zum Admiralspalast?

Der Admiralspalast befindet sich zentral an der Friedrichstraße 101 und ist mit S- und U-Bahnen (S1, S2, S3, S5, S7, S9, S25, S26 und U6) gut zu erreichen. Die Haltestellen befinden sich rund 50 Meter vom Admiralspalast entfernt am Bahnhof Friedrichstraße. Die Tramverbindungen M1 und 12 sowie die Buslinien 147 und N6 halten praktisch direkt vor der Pforte in der Friedrichstraße.

Anfahrt mit dem PKW: Von Norden: A24 Richtung Berlin / E26/A10 Richtung Berlin Zentrum Von Süden: A9 Richtung Berlin / A10 Richtung Berlin Zentrum. Es stehen keine kostenfreien Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Parkhaus befindet sich in der Dorotheenstraße 30 (10117 Berlin).

Gibt es ein Hygienekonzept im Admiralspalast?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Achtung: Das Konzert von Carla Bruni live im Admiralspalast (Dienstag, 12. April 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr) wurde abgesagt