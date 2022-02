Demonstration in Mitte gegen Leerstand und Wohnungslosigkeit

Berlin. Viele Häuser und Wohnungen in Berlin stehen leer. Gleichzeitig sind tausende Menschen in der Stadt obdach- oder wohnungslos. Um auf diese Situation aufmerksam zu machen, zog am Samstag ein Demonstrationszug von Mitte nach Wedding. Laut Polizei nahmen über 100 Menschen an dem Spaziergang teil, bei dem symbolhafte Orte abgegangen wurden.

Die Demonstration begann mit kurzen Redebeiträgen verschiedener Organisationen, die sich gegen den Abriss von leerstehenden Gebäuden einsetzen. Eine Rednerin von „Housing Action Day“ erklärte, dass rund 25 Prozent von Zwangsräumungen zu Obdachlosigkeiten führen würden. Den vielen Leerständen in der Stadt würde eine Vielzahl von Menschen auf der Straße gegenüber stehen.

Habersaathstraße: Seit 44 Tagen ein Zuhause für ehemals Wohnungslose

Startpunkt des Protestmarsches war die Habersaathstraße 48. Das Gebäude stand jahrelang leer und beherbergt seit Ende 2021 ehemalige Wohnungs- und Obdachlose. Gemäß eines Twitter-Beitrags von „Leerstand Hab-ich-saath“, einem der beiden Veranstalter, leben seit 44 Tagen rund 60 Menschen in dem vormaligen Schwesternwohnheim der Charité. Seit Jahren soll das Haus nach Plänen des Eigentümers Arcadia Estates GmbH abgerissen werden, um einem Neubau zu weichen. Der Bezirk wiederum forderte hingegen die Wiedervermietung und ging gegen den Abrissantrag des Immobilienunternehmens vor. Seitdem kam es auch immer wieder zu Protesten und Besetzungsaktionen in der Straße. Bis zwischen dem Bezirk und dem Eigentümer ein Kompromiss gefunden wurde, dürfen in dem Gebäude weiterhin Menschen wohnen.

Der Demonstrationsspaziergang führte an weiteren leerstehenden Gebäuden vorbei. Ziel war die „Wohnungslosen Bühne“ auf dem Maxplatz im Wedding. Das Denkmal in Form einer Bühne in der Nähe des Leopoldplatz soll auf die Perspektive von Wohnungslosen aufmerksam machen: Auf einer Holzplatte stehen Wünsche und Sehnsüchte obdachlos- und wohnungsloser Menschen.