Brandenburg: Erneut nicht angemeldete Versammlung aufgelöst

Brandenburg/Havel. Die Polizei hat in Brandenburg an der Havel erneut eine nicht angemeldete Demonstration aufgelöst. Vor der Versammlung am Samstag sei bekanntgeworden, dass wiederum zu einem "Spaziergang" aufgerufen worden sei, ohne dies bei der Versammlungsbehörde anzumelden, teilte die Polizeidirektion West mit.

Die Polizei habe die Demonstranten vergeblich aufgefordert, einen Versammlungsleiter zu benennen, berichtete die Behörde. Da sich die Teilnehmer trotz Aufforderungen auch nicht an die Corona-Auflagen mit Maskenpflicht und dem Einhalten von Abständen gehalten hätten, sei die Versammlung aufgelöst worden. Gegen mehrere Personen seien Platzverweise ausgesprochen und zwei Teilnehmer seien in Gewahrsam genommen worden. Gegen eine Person, die sich der Feststellung der Identität widersetzt habe, sei Strafanzeige erstattet worden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte die Polizei in Brandenburg/Havel eine nicht angemeldete Demonstration aufgelöst. Daraufhin war es zu Auseinandersetzungen gekommen, bei denen fünf Beamte und zwei Demonstranten verletzt wurden.

© dpa-infocom, dpa:220212-99-97504/3