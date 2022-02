Union-Geschäftsführer Ruhnert: Erst mal 40 Punkte holen

Berlin. Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert will trotz des hervorragenden aktuellen Tabellenplatzes seiner Mannschaft vorerst kein neues Saisonziel ausgeben. "Das ist eine tolle Momentaufnahme. Aber mehr als der Tabellenplatz interessiert uns eigentlich die Punktzahl", sagte der Geschäftsführer Sport der "WAZ" vor dem Spiel der Berliner gegen Borussia Dortmund am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). "Und das heißt: für uns gilt die 40", sagte Ruhnert. Ab dieser Punktemarke gilt man gemeinhin als vor dem Abstieg geschützt. "Und wenn wir die 40 Punkte geholt haben, dann möglicherweise auch eine neue Zielsetzung auszugeben, ist vollkommen okay."

Vor dem 22. Spieltag standen die Berliner mit 34 Punkten auf Rang vier der Tabelle, der für die Champions League qualifiziert. Der BVB ist Tabellenzweiter mit 43 Zählern.

Gegen die Dortmunder werde man "alles reinhauen", sagte Ruhnert. Doch auch wenn man in der Bundesliga eine makellose Heimbilanz gegen den BVB hat und der zuletzt beim 2:5 gegen Leverkusen alles andere als gut aussah, warnte der 50-Jährige: "Die Wahrscheinlichkeit, dass Dortmund zwei Spiele hintereinander verliert, ist eher nicht so hoch." Das Erfolgsgeheimnis von Union sei: "Mannschaftliche Geschlossenheit, ein Team, was einfach top funktioniert bisher - und das immer mal wieder Rückschläge wegsteckt."

