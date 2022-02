Potsdam. Die Corona-Inzidenz verharrt in Brandenburg auf hohem Niveau: Am Samstagmorgen lag der Wert nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 1778,1 nach 1784,4 am Vortag. Am Donnerstag betrug die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche 1711,3. Den bundesweiten Durchschnittswert gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag mit 1474,3 an.

Brandenburg liegt damit im Ländervergleich an zweiter Stelle hinter Bayern. Der Landkreis Barnim hat mit 2773,0 bundesweit die zweithöchste Inzidenz hinter dem bayerischen Landkreis Eichstätt (3853,0)

638 Covid-Patienten müssen in Brandenburger Kliniken behandelt werden, davon 79 auf Intensivstationen. Das waren jeweils etwas mehr als am Vortag. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten blieb nach Angaben des Gesundheitsministeriums wie am Vortag bei 11,0 Prozent und damit im gelben Bereich. Erst ab einem Wert von 20 Prozent würde die Ampel auf Rot springen.

Innerhalb von 24 Stunden registrierten die Gesundheitsämter 6860 neue bestätigte Corona-Fälle. Die meisten Neuinfektionen registrierte mit deutlichem Abstand der Landkreis Barnim mit 911, gefolgt von den Landkreisen Märkisch-Oderland mit 642 und Oberhavel mit 560. Vier weitere Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie erhöhte sich dadurch auf 5079.

© dpa-infocom, dpa:220212-99-92754/2