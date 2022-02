Leonardo DiCaprio oder Angelina Jolie: Ihre deutschen Stimmen kommen aus Berlin

Berlins Synchronfirmen sind wegen Netflix & Co. auf Wachstumskurs. Doch die neuen Auftraggeber bringen die Branche an ihre Grenzen.

Berlin. Wenn James Bond über die große Kinoleinwand flimmert, fliegen die Fetzen. Doch es lohnt sich mitunter, auf die leiseren Zwischentöne zu achten. Haucht der Agent im Dienste der britische Krone sein berühmtes „Geschüttelt, nicht gerührt“ in den Kinosaal, steckte zuletzt auch Berliner Herzblut darin. Denn die Hauptstadt ist das Zentrum der deutschen Synchronbranche. Ein Großteil der Unternehmen nimmt die deutschsprachigen Audiospuren für Kinofilme, Serien und Streamingangebote in Studios in Neukölln, Schöneberg & Co. auf. Mehr als die Hälfte des etwa 150 Millionen Euro schweren Jahresumsatzes der Branche wird in Berlin erzielt, schätzen Experten.

Gut möglich, dass bald noch mehr Geld in die Kassen der Berliner Synchronunternehmen fließt. Denn die Zahl der Produktionen, die in den Studios auf Deutsch übersetzt und vertont werden, steigt. Das liegt vor allem an den vergleichsweise jungen Streamingangeboten wie Amazon Prime Video, Disney+ und Netflix. Die US-amerikanischen Unternehmen buhlen mit immer mehr neuen Eigenproduktionen um Abo-Kunden. Für die Synchronunternehmen sind die Streaminganbieter gute Auftraggeber, aber sie bringen auch neue Herausforderungen für die Branche mit sich.

Berliner Synchronstudio Interopa vertonte zuletzt auch den neuen James-Bond-Film

Die Interopa Film GmbH, die zu den größeren Synchronstudios in Berlin zählt, hat ihren Sitz in dem alten Industriegebäude der Geyer-Werke in Neukölln. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts stand hier die Filmproduktion im Fokus. Karl August Geyer, der 1911 die Kino-Kopiergesellschaft mbH gründete, kümmerte sich zum Beispiel um die Vorbereitung der unbelichteten Rohfilme – und später auch um die Entwicklung des belichteten Filmmaterials. Heute sind Technik und Filmsequenzen längst digital und das Sagen hat Thomas Braune, der seit 1978 für Interopa arbeitet und mittlerweile seit 25 Jahren Chef des Synchronstudios ist.

Thomas Braune ist Geschäftsführer des Berliner Synchronstudios Interopa Film GmbH. Zuletzt wurde bei dem Unternehmen unter anderem „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ synchronisiert.

Foto: Katja Jentschura / Interopa Film GmbH

Zuletzt wurden hier unter anderem die Tonaufnahmen für „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ und den Netflix-Film „Don’t Look Up“ gemacht. Aber auch Serien wie „Grey’s Anatomy“ werden bei Interopa in deutscher Fassung synchronisiert. Für TV- und Streaming-Angebote werden nach Angaben von Studiochef Braune jedes Jahr gut 20.000 Sendeminuten vertont. Hinzu kommen etwa 30 Kinofilme im Jahr. Aber Braune tritt auch etwas auf die Bremse.

Corona-Krise hat der Synchronbranche zu schaffen gemacht

Corona hatte nicht nur seiner Firma zu schaffen gemacht. Bei Interopa mit einem Jahresumsatz zwischen neun und zehn Millionen Euro schrumpften die Erträge wegen der Pandemie um etwa 20 Prozent. „Die Branche hat sehr, sehr stark gelitten durch die Pandemie. Nicht nur bei uns wurde besonders in 2020 erheblich weniger synchronisiert, auch an den Filmstandorten der großen Hollywoodstudios in Los Angeles ist pandemiebedingt deutlich weniger produziert worden. Für uns hieß das, dass viele 2020 und zu Beginn des Jahres 2021 terminierte Produktionen gecancelt wurden“, erzählt Braune. Zwei Monate lang musste der Studiochef seine 50 Mitarbeiter und die 15 Beschäftigten des angegliederten Interaudio Tonstudios deswegen in Kurzarbeit schicken. „Wir haben schlicht kein Material bekommen.“ Kinostarts wurden verschoben, weil man Sorge hatte, dass die großen Produktionen ansonsten ihr Publikum nicht erreichen würden. Mittlerweile konnte Interopa das Tal durchschreiten und Umsatzeinbußen kompensieren.

Das liegt auch an Netflix & Co. „Die Streamingdienste waren und sind mit verantwortlich für den großartigen Aufschwung in der gesamten Branche“, sagt Braune. Mittlerweile machen diese Angebote einen erheblichen Teil des Umsatzes bei Interopa aus. Er gehe nicht davon, dass sich das kurzfristig ändere – auch wegen der veränderten Sehgewohnheiten des Publikums. „Die Menschen wollen sich einen Film oder eine Serie angucken, wann sie Lust dazu haben und nicht, wann es im Fernsehprogramm steht“, so der Interopa-Chef. Die langjährige geschäftliche Partnerschaft zwischen dem Berliner Studio und den Streaminganbietern sei geprägt von Fairness, Verlässlichkeit und gegenseitigem Vertrauen, sagt Braune. „Unsere Kunden haben verstanden, wie wichtig Qualität und Service für ihre Produktionen sind.“ Das spiegele sich auch in der Budgetierung der Produktionen wieder.

Branche kommt mit Blick auf das Produktionsvolumen an ihre Grenzen

Und dennoch hat die neue Dominanz von Amazon, Disney und Netflix Folgen für die Synchronbranche. Insider berichten auch davon, dass die Auftraggeber zum Teil versuchen, Exklusivverträge mit bekannten Synchronstimmen abzuschließen, sodass diese dann für Produktionen der Konkurrenz nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch der Druck habe angesichts der Zahl von Filmen und Serien, die jährlich für den deutschsprachigen Markt synchronisiert werden, zugenommen. Die Belegschaft der Studios bringt das an ihre Grenzen.

„Ich glaube, dass die deutsche Synchronbranche Herausforderungen hat, dieses große Volumen zu bewältigen“, sagt Harry Tonke, der das operative Geschäft für den größten deutschen Synchronanbieter Iyuno-SDI Group leitet. Nicht nur die Zahl der Firmen sei begrenzt, sondern auch die der Autoren, Cutter, Regisseure, Tonmeister und Synchronsprecher. „Ausgebildetes Personal zu finden, das die Produktionen abwickeln kann, ist die eigentliche Hürde“, erzählt Tonke, der auch nicht mit Kritik an seiner eigenen Zunft spart. Die Synchronbranche habe in den vergangenen Jahren etwas die Zeit verschlafen und die jetzige Auftragslage nicht kommen sehen. Um den Bedürfnissen von Amazon und Netflix dauerhaft gerecht werden zu können, brauche es nun größere Gegenspieler, glaubt er.

Amazon, Netflix & Co. sorgen auch dafür, dass sich die Synchronfirmen verändern müssen

Iyuno-SDI, dessen Berlin-Sitz in Tempelhof-Schöneberg ist, ist inzwischen ein solcher. Die Iyuno Media Group hatte erst im vergangenen Jahr SDI übernommen. Nun ist der Synchronkonzern global in fast 40 Ländern aktiv. Das komme Kunden wie Netflix entgegen, sagt Tonke. Die Streamingdienste, die Produktionen gemeinhin bei Veröffentlichung in vielen verschiedenen Sprachen anbieten wollen, bräuchten so nur noch einen Synchronanbieter zu beauftragen. „Das Bilden von größeren Einheiten ist eine Antwort auf die neuen Anforderungen des Marktes“, erklärt Tonke. Er gehe deshalb auch von einer weiteren Konsolidierung der Branche aus.

Netflix, derzeit einer der größten Auftraggeber für die Synchronbranche, teilt auf Anfrage mit, in Deutschland mit zehn Partnerstudios zusammenzuarbeiten. Im vergangenen Jahr seien Angaben des Streamingdienstes zufolge weltweit fünf Millionen Minuten in mehr als 30 Sprachen synchronisiert worden. In Deutschland seien es über 100.000 Minuten und mehr als 500 Titel aus aller Welt gewesen. „Dieses stetig wachsende Volumen bedeutet für unsere Abonnentinnen und Abonnenten noch mehr einfach zugängliche Unterhaltung, stellt aber natürlich uns und die Branche auch vor große Kapazitätsherausforderungen“, so eine Netflix-Sprecherin.

Größter Streaminganbieter Netflix ließ 2021 für deutschsprachigen Markt 100.000 Minuten synchronisieren

Weiter heißt es, Netflix versuche „auf größtmögliche Qualität zu achten, ohne dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dabei Wochen oder gar Monate auf die deutsche Fassung warten müssen“. Das sei aber während der Pandemie nicht immer einfach gewesen. Am Herzen liege Netflix zudem, die Synchronbranche noch „offener, diverser und inklusiver“ zu gestalten.

Diejenigen, die den Darstellern auf der Leinwand ihre Stimmen geben, können von der gestiegenen Zahl an Film- und Serienproduktionen profitieren. „Die Auftragslage ist gut“, sagt zum Beispiel Anne Helm, die die feste Stimme von US-Schauspielerinnen wie Margot Robbie und Anna Kendrick ist. Gleichzeitig würde nur ein geringer Teil ausschließlich von Synchronarbeiten leben können. Berlin gilt gemeinhin auch deswegen als Zentrum der Branche, da es hier mit vielen Theatern, Medienhäusern und anderen kreativen Einrichtungen zahlreiche weitere Betätigungsfelder für die Sprecherinnen und Sprecher gibt.

Zwischen 500 und 2000 Euro für eine Synchron-Hauptrolle sind möglich

Anne Helm, die für die Partei Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, spricht pro Jahr etwa vier Kinofilmrollen ein, hinzu kommen Serien wie „Downton Abbey“ und „Umbrella Academy“. „Ich kann nicht mehr so viel sprechen wie früher, aber ich versuche, meine Feststimmen zu halten. Das ist auch den Fans wichtig“, erklärt Helm mit Blick auf ihren Vollzeitjob im Landesparlament.

Die Tochter eines Schauspielers hatte schon als Kind mit dem Synchronisieren angefangen. Das Schwein in „Ein Schweinchen namens Babe“ war ihre erste größere Rolle. Mittlerweile zählt sie im deutschsprachigen Raum zu den etablierten Stimmen. Trotz der höheren Nachfrage seien die Gagen für die Sprecher allerdings nicht gestiegen. Für eine Hauptrolle seien Helm zufolge zwischen 500 und 2000 Euro möglich. Feststimmen könnten auch Sonderpreise aufrufen. Doch auch, was und wie viel über die Leinwand flimmert, habe Einfluss auf die Höhe der Entlohnung. Wenn in einem Actionfilm lediglich 20 Sätze gesprochen werden, sei die Vergütung verständlicherweise geringer als bei einem Kammerspiel, sagt Helm.