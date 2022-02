Hertha muss punkten: Absturz auf Relegationsrang droht

Eine Anzeigentafel im Olympiastadion zeigt vor einem Spiel die Fahne von Hertha BSC an.

Berlin. Hertha BSC will in der Fußball-Bundesliga das drohende Abrutschen auf den Relegationsrang verhindern. Bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth muss die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut am Samstag (15.30 Uhr/Sky) punkten, sonst droht sich die Lage der Berliner weiter zu verschärfen. "Die Tabelle interessiert mich nicht, wir dürfen uns nicht täuschen lassen", sagte Korkut.

Personell ist die Situation nicht einfach. Dedryck Boyata, Marton Dardai und sehr wahrscheinlich auch Marc Oliver Kempf fallen als Innenverteidiger aus.

Dabei gilt es im Duell der beiden schlechtesten Defensivmannschaften der Bundesliga gerade Stabilität zu erzeugen. Das hat Gegner Fürth zuletzt geschafft. Die letzten vier Heimspiele wurden nicht verloren, es gab nur einen Gegentreffer. Das will die Hertha ändern.

