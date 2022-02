55-Jährige von Tram erfasst und schwer verletzt

Berlin. In Berlin-Mitte ist eine 55-jährige Fußgängerin von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte die Frau von einem Grünstreifen der Karl-Liebknecht-Straße kommend über einen etwa 80 Zentimeter hohen Zaun klettern, um die Straßenbahntrasse zu überqueren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Trotz Gefahrenbremsung der Tram wurde die 55-Jährige am Donnerstagabend von der Straßenbahn erfasst. Dabei erlitt sie schwerste Kopfverletzungen sowie Frakturen am gesamten Körper. Auch der 51-jährige Tram-Fahrer, der laut Polizei sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens stand, wurde in eine Klinik gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-86351/3

