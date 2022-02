Bildungssenatorin Busse schon nach acht Wochen unter Druck

Ist die frühere Schulleiterin dem Job an der Spitze eines großen Ministeriums gewachsen? In der Koalition gibt es Zweifel an Astrid Sabine-Busse

Berlin. Es ist erst zwei Monate her, dass der neue rot-grün-rote Senat seine Arbeit aufgenommen hat. Bis auf den vom Innen- ins Stadtentwicklungsressort gewechselten Sozialdemokraten Andreas Geisel und den Linken-Kultursenator Klaus Lederer sind alle Regierungsmitglieder neu in einem solchen Amt.

Mit Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse steht eine Politik-Novizin jedoch schon nach wenigen Wochen unter erheblichem Druck. In der SPD ist von erheblichen Zweifeln die Rede, ob die frühere Grundschulleiterin den Aufgaben an der Spitze eines riesigen Ministeriums gewachsen ist. Mehrere Fraktionsmitglieder gaben diesen Eindruck unabhängig voneinander wider. Dabei geht es nicht um echte Fehler, die Busse in den ersten Wochen unterlaufen seien, sondern eher um den Eindruck, sie sei insgesamt überfordert und könne als Frau aus der Praxis die hohen Erwartungen der ehemaligen Kollegen womöglich nicht erfüllen.

Es werde sogar überlegt, ob die 64-Jährige nicht ausgetauscht werden müsse, berichteten Fraktionsmitglieder unabhängig voneinander der Morgenpost. In den Kreisen der Koalitionspartner rollen sie mit den Augen, bestätigen den Eindruck der Überforderung und sind froh, dass nicht sie, sondern die SPD ein solches Personalproblem habe.

Busse wurde keine Verwaltungsexpertise zur Seite gestellt

Busse habe eine „ganz harte Verwaltung“ übernommen, hieß es aus der SPD. Und nun sehe man, wie gut sich Busses Amtsvorgängerin Sandra Scheeres trotz der regelmäßigen Kritik an ihr geschlagen habe. Scheeres selber hatte zum Ende ihrer zehnjährigen Amtszeit von den Problemen berichtet, das Haus mit fast 2000 Beamten und Angestellten und die 45.000 Beschäftigten in den Schulen zu leiten.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Quereinsteigerin, die erst nach ihrer Berufung zur Senatorin ankündigte, in die SPD eintreten zu wollen, keine Verwaltungsexpertise zur Seite gestellt wurde. Ihr für Bildung zuständiger Staatssekretär Alexander Slotty kommt vom Sozialverband Volkssolidarität und hat ebenfalls keinerlei Erfahrung in der Bildungspolitik oder der Praxis in diesem Bereich.

Der Argwohn, die Hausspitze des Bildungsressorts könnte mit den Anforderungen politischer Spitzenpositionen überfordert sein, wurde am Donnerstag durch eine Episode in der Plenarsitzung genährt. In einer „gesetzten Frage“, deren Inhalt der Verwaltung vorher hätte bekannt sein müssen, blieb Slotty jegliche Antwort schuldig. Dabei ging es um ein zentrales Projekt: Die FDP wollte wissen, wie es um die Ausschreibung für die WLAN-Anschlüsse der Schulen bestellt sei. Slotty eine „Folgeberichterstattung“ ankündigen, weil die Zahlen ihm „aktuell nicht vorliegen“.

Busse setzte die Präsenzpflicht aus

In der Koalition wurde auch Busses Agieren im Streit um die Präsenzpflicht an den Schulen als wenig glücklich wahrgenommen. Nachdem sie zunächst stets verteidigt hatte, dass Kinder und Jugendlichen trotz steigender Omikron-Infektionszahlen weiter in die Schulen gehen müssten, steuerte sie unter dem Druck von Elternvertretern Ende Januar kurzfristig um. Die Präsenzpflicht wurde ausgesetzt.

In der Senatspressekonferenz musste seinerzeit die frühere Neuköllner Bildungsstadträtin Franziska Giffey der Senatorin beispringen. Die Regierende Bürgermeisterin erklärte, was zu erklären war. Busse hatte zuvor unter anderem gemeint, es sei ja eigentlich schon alles gesagt worden.

Der Eindruck, die langjährige Leiterin der Grundschule an der Köllnischen Heide im sozialen Brennpunkt Highdeck-Siedlung könnte in ihrem neuen Job überfordert sein, wurde durch gesundheitliche Probleme genährt. Am Mittwochabend musste Busse das Aktenstudium in ihrem Büro am Alexanderplatz abbrechen und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Deswegen verpasste sie am Donnerstag die Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus und am Abend zuvor ein digitales Treffen der SPD-Bildungsexperten. Im Parlament war von einem „Zusammenbruch“ und von „Ermüdung“ die Rede. Tatsächlich blieb die Senatorin nur ambulant in der Klinik und arbeitet inzwischen wieder im Homeoffice.

„Die Senatorin ist vom Fach und genießt Anerkennung“

Dass Busse jedoch kurzfristig ausgewechselt wird, ist trotz der Befürchtungen in ihrer eigenen Partei nicht unbedingt zu erwarten. „Die Senatorin ist vom Fach und genießt Anerkennung“, sagte der SPD-Landes- und Fraktionschef Raed Saleh auf Nachfrage der Morgenpost.

Für das SPD-Spitzenduo Giffey und Saleh wäre das Eingeständnis, bei der Personalauswahl daneben gegriffen zu haben, ziemlich unangenehm. Beide hatten ohne weitere Absprachen die Senatorinnen und Senatoren der SPD ausgesucht und ihnen auch ohne Rücksprache mit den designierten Ressortchefs die Staatssekretäre an die Seite gestellt. Wie zu hören war, kam die Neuköllnerin Busse auf ausdrücklichen Wunsch der früheren Neuköllner Bürgermeisterin Giffey ins Amt.

Von Giffeys Sprecherin gab es auf eine Morgenpost-Anfrage am Freitag dazu keine Reaktion. Als Staatssekretärin war wohl zunächst die frühere bildungspolitische Sprecherin der SPD Maja Lasic vorgesehen, die die in der Bildungsszene gut vernetzt und mit den politischen Abläufen vertraut ist. Aber die Personalie zerschlug sich, so kam Alexander Slotty zum Zuge.

In den Koalitionsverhandlungen war das Bildungsressort herumgereicht worden wie eine heiße Kartoffel. Die SPD musste die Verantwortung dafür behalten, weil Linke und Grüne es abgelehnt hatten, das Haus zu übernehmen.