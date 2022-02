Bundespräsidentenwahl in Berlin: Verkehrseinschränkungen bis zum Abend

Wegen der Bundespräsidentenwahl kommt es in Berlin am Sonntag zu Verkehrsbehinderungen. Die Morgenpost gibt einen Überblick.

Berlin. Frank-Walter Steinmeier (66) bleibt Bundespräsident. Der gebürtige Detmolder wurde am Sonntag von der Bundesversammlung für eine zweite Amtszeit in das höchste Staatsamt gewählt. Aufgrund der 17. Bundesversammlung kommt es in Mitte und Tiergarten noch bis 23 Uhr zu Verkehrseinschränkungen und Sperrungen.

Die Sperrungen im Überblick

6 bis 23 Uhr: Sperrung Paul-Löbe-Allee ab Annemarie-Renger-Straße (FR Ost), Konrad-Adenauer-Straße ab Otto-von-Bismarck-Allee (FR Süd), Otto-von-Bismarck-Allee ab Konrad-Adenauer-Straße (FR Ost)

7 bis 10 Uhr: Sperrung Karl-Liebknecht-Straße ab Spandauer Straße Richtung Prenzlauer Allee (Tram frei)

7 bis 10 Uhr: Sperrung Spandauer Straße in beiden Richtungen zwischen Rathausstraße und Karl-Liebknecht-Straße

8 bis 16 Uhr: Sperrung Scheidemannstraße/Dorotheenstraße in beiden Richtungen zwischen Wilhelmstraße und Yitzhak-Rabin-Straße. Zusätzlich ist auch die Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße und Brandenburger Tor gesperrt.

Bundesversammlung hat 1472 Mitglieder

Insgesamt hat die Bundesversammlung 1472 Mitglieder. Sie setzt sich aus den 736 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Delegierten zusammen, die von den Landesparlamenten entsandt werden. Wie viele Sitze auf ein Land entfallen, hängt von dessen Bevölkerungszahl ab.

