Berlin. Zwei Mal ist am Donnerstagabend in Berlin-Schöneberg die Polizei alarmiert worden, weil ein Mann Nazi-Parolen und antisemitische Slogans rief. Als Beamte im Abstand von mehr als einer Stunde jeweils am Friedrich-Wilhelm-Platz eintrafen, konnten sie den Täter allerdings nicht finden. Jetzt werde wegen Volksverhetzung ermittelt, teilte die Polizei am Freitag mit.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-84474/2

