Autofreie Friedrichstraße: Neue Möbel kommen im April

Der autofreie Abschnitt der Friedrichstraße. Im April soll es an der „Flaniermeile“ neue Möbel geben.

Berlin. Seit dem vorherigen Herbst steht fest: Ein Teil der Friedrichstraße soll dauerhaft autofrei bleiben. Betont wurde in vergangenen Monaten von verschiedenen Seiten aber auch immer wieder, dass die Aufenthaltsqualität noch nicht dem entspricht, was eine „Flaniermeile“, wie das umstrittene Projekt offiziell heißt, bieten sollte. In nächster Zeit, wenn es im Frühjahr wieder wärmer wird, sind aber erst einmal nur kleine Veränderungen auf dem Abschnitt zwischen Französischer und Leipziger Straße geplant.

„Die derzeitige Gestaltung bleibt zunächst erhalten und wird an einigen Stellen ergänzt“, sagte Matthias Borowski, Sprecher der Senatsmobilitätsverwaltung, auf Anfrage. „So werden im April zusätzliche Sitzmöbel inklusive Pflanzbeeten geliefert.“ Der Sprecher verweist auch auf die bestehenden „Showcases“ an der Straße, in denen Unternehmen ihre Produkte ausstellen können. Diese seien bei den gewerblichen Anrainern „sehr beliebt“ und würden stetig genutzt. Gut ein Dutzend der kleinen Glashütten gibt es, die Zahl war laut Senatsverwaltung wegen der hohen Nachfrage zwischenzeitlich nochmals erhöht worden.

Gestaltung der autofreien Friedrichstraße bleibt erst einmal provisorisch

Insgesamt bleibt die Gestaltung der Friedrichstraße der Verwaltung zufolge zunächst provisorisch, bis das sogenannte Teileinziehungsverfahren durch den Bezirk Mitte abgeschlossen ist. Das Verfahren ist notwendig, um den Autoverkehr dauerhaft von dem Straßenabschnitt auszuschließen. Anfang November hatte der Bezirk Mitte die Absicht dafür offiziell im Berliner Amtsblatt veröffentlicht, bis zum Abschluss des Verfahrens wird mit einer Dauer von vier bis sechs Monaten gerechnet.

Nach der Teileinziehung sind dann laut Mobilitätsverwaltung weitere Beteiligungsveranstaltungen und Fachdebatten geplant, um über das künftige Aussehen der Straße und die Verkehrsführung zu diskutieren. Am Ende soll die dauerhafte Umgestaltung, auch mit baulichen Maßnahmen, auf dem Abschnitt der Friedrichstraße stehen.

Abschlussbericht zu Verkehrsversuch auf der Friedrichstraße bis Ende März

Im Abgeordnetenhaus hatte Staatssekretär Markus Kamrad am Donnerstag angekündigt, dass die Senatsmobilitätsverwaltung voraussichtlich zum Ende des aktuellen Quartals einen Vorschlag für ein künftiges Nutzungskonzept für die autofreie Friedrichstraße vorlegen werde. Dieses werde auch auf Gesprächen mit Initiativen und Handelsvertretern basieren, so Kamrad. „Es wird vor allem darum gehen, dass wir diesen Versuch noch größer denken und auch die Umgebung miteinbeziehen.“ Ziel der Verwaltung sei es aber auch, die Aufenthaltsqualität zu verbessern.

Erwartet wird zudem noch der Abschlussbericht zu den Untersuchungen und Befragungen von Passanten und Gewerbetreibenden, die während des Verkehrsversuchs stattgefunden haben. Dieser werde bis Ende März vorliegen, sagte Borowski. Ein Zwischenbericht im Herbst, auf den sich Senatsverwaltung und Bezirk auch bei der Entscheidung zur dauerhaften Sperrung des Abschnitts für den Autoverkehr beriefen, hatte gezeigt, dass die meisten Besucherinnen und Besucher der Friedrichstraße die Verkehrsberuhigung positiv sahen. Die detaillierten Ergebnisse der Befragungen von Unternehmern hatten dagegen noch gefehlt. Sie sollen im Abschlussbericht folgen.