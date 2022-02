Familie auf Ku'damm rassistisch beleidigt und angegriffen

Berlin. Ein 48-jähriger Mann ist beim Spazierengehen mit seiner Familie auf dem Berliner Ku'damm rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Zuerst soll der Täter den Mann und dann auch dessen Frau und Kinder am Donnerstagnachmittag rassistisch beschimpft haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Dann soll der Angreifer den 48-Jährigen am Arm gepackt, ihn geschlagen und geschubst haben. Beim Weggehen soll er schließlich in seine Richtung gespuckt haben. Alarmierte Polizisten konnten einen 41 Jahre alten Mann als mutmaßlichen Täter in der Nähe festnehmen. In den vergangenen Tagen hatte ein rassistischer Angriff von mehreren Männern und Frauen auf eine 17-jährige Jugendliche am Wochenende für heftige Debatten gesorgt.

