"Mental reife" Vorstellung: Alba frischt sich auf

Berlin. Für die Basketballer von Alba Berlin hat sich eine Atempause von drei statt zwei spielfreien Tagen spürbar ausgezahlt. "Das war eine Reife, ich fand das mental reif", lobte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi die Mannschaft nach dem 76:67-Erfolg in der Euroleague über das Starensemble von Zenit St. Petersburg. Die dank des spielfreien Zusatzstages bessere Regeneration habe laut Baldi "definitiv zum Erfolg" verholfen.

Musste Alba in den Wochen davor elf Spiele in 24 Tagen bestreiten, so zeigte sich Alba am Donnerstagabend ausgeruht und gelassen gegen einen sehr erfahrenen und selbstbewussten Gegner, der laut Baldi seine Spiele sonst zum Ende noch irgendwie drehe und gewinne und jede Bewegung mit Überlegung ausführe. "Und da haben wir sehr, sehr gut und sehr klug und mit der richtigen Mischung aus Intensität, aber auch Galligkeit und Physis dagegen gehalten und das hat uns letztlich den Sieg gebracht."

In nunmehr erneut drei Tagen Spielpause können die Berliner weitere Kräfte tanken, ehe der aktuelle Tabellensechste der Bundesliga am Sonntag im Heimspiel gegen die einen Rang schlechter platzierten Hakro Merlins Crailsheim aufläuft (18.00 Uhr/Magentasport). "Man sieht, in der Liga ist alles extrem nah beieinander", sagte Baldi. Zu dem Spiel dürfen nach dem Senatsbeschluss vom Dienstag mit 4000 Zuschauer wieder doppelt soviele Personen in der Halle anwesend sein als zuvor.

Zwei Tage nach der Partie geht es nach Frankfurt. Danach können die Berliner gleich vier Tage regenerieren, bevor am kommenden Wochenende das Final Four im Pokal in der Mercedes-Benz Arena mit dem Halbfinale am Samstag gegen Chemnitz ansteht.

