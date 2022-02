Kriminalität Mehr als 1900 Anzeigen wegen gefälschter Impfpässe in Berlin

Berlin. Im Zusammenhang mit gefälschten Impfpässen wurden bei der Berliner Polizei bis zum 9. Februar 1913 Strafanzeigen gestellt, wie die Behörde auf Anfrage mitteilte. Das sind rund 800 mehr als noch Ende vergangenen Jahres. Die Zahl der Tatverdächtigen werde dabei nicht erfasst. In Einzelfällen könnten sich ein Verfahren auch gegen mehrere Personen oder mehrere Verfahren gegen eine Person richten, hieß es weiter.

Mit 843 wurde fast die Hälfte der Anzeigen von Apotheken erstattet. Die meisten bieten gegen die Vorlage eines analogen Nachweises über Corona-Impfung die Ausstellung eines digitalisierten Impfzertifikats an und werden daher auch von Käufern gefälschter Nachweise aufgesucht. Wegen des Verdachts der Fälschung oder des Handels mit gefälschten Impfpässen werden bei der Polizei derzeit zehn Ermittlungsverfahren geführt.

Am Freitag sollte sich eigentlich auch die Berliner Justiz zum ersten Mal mit diesem Thema befassen. Marvin H. muss sich vor dem Landgericht verantworten, weil er in großem Stil gefälschte Impfausweise hergestellt und davon 44 Stück zum Preis von je 80 Euro verkauft haben soll. Die Anklage lautet unter anderem auf Urkundenfälschung. Der Prozess wurde jedoch pandemiebedingt kurzfristig abgesagt.

Impf-Aufkleber aus Brandenburger Gesundheitsamt bezogen

Marvin H. soll dazu im Internet Blankoimpfausweise erworben und über einen gesondert verfolgten Mittäter Aufkleber für Corona-Impfstoffe aus einem Brandenburger Gesundheitsamt bezogen haben. Mit Hilfe eines falschen Arztstempels soll er Impfnachweise gebastelt haben.

Ende April 2021 flogen die illegalen Geschäfte auf. Zivilpolizisten gaben sich über einen Messengerdienst als potenzielle Käufer aus und nahmen Marvin H. beim Treffpunkt an der Altdorfer Straße in Lichterfelde fest. Insgesamt zehn gefälschte Impfbücher soll er damals bei sich gehabt haben. In seiner Wohnung seien dann 46 weitere sowie 33 Impfaufkleber gefunden worden, wie es damals hieß.

Außerdem sollen die Ermittler auf zehntausend Euro in bar, mehrere tausend Euro Falschgeld, Amphetamine, 20 Gramm Kokain und etwa 1,4 Liter anabole Steroide sowie eine Schreckschusswaffe gestoßen sein. Daher lautet die Anklage auch auf unerlaubtes bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz.

Gefälschten Impfpass vorgelegt: 36-Jähriger freigesprochen

Ob all diese Anzeigen tatsächlich in einer Verurteilung münden, bleibt abzuwarten. Wer mit einem gefälschten Impfpass vor dem 24. November 2021 in eine Apotheke ging, wird wahrscheinlich straffrei ausgehen. Erst seitdem gilt die Vorlage eines falschen Gesundheitszeugnis nach Paragraf 277 des Strafgesetzbuchs (StGB) allgemein als strafbar und wird mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet. Vorher war nur die Vorlage gegenüber Behörden oder Versicherungsgesellschaften erfasst.

Entsprechend sprach das Amtsgericht Tiergarten am Donnerstag einen 36-Jährigen frei. Der hatte zwar im Prozess durchaus einräumt, mit einem gefälschten Impfausweis eine Köpenicker Apotheke aufgesucht zu haben – allerdings mehrere Monate vor der Gesetzesänderung im Juni 2021. Auch den Straftatbestand der Urkundenfälschung laut Paragraf 267 StGB, wegen dem der Mann eigentlich angeklagt war, sah das Gericht nicht als erfüllt an.