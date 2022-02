Berlin. Eine 56-Jährige ist in Berlin-Mitte von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau wollte laut Informationen der Polizei am Donnerstagabend die Gleise der Tram überqueren, als diese sie anfuhr. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-77101/2

