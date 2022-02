Corona-Inzidenz in Brandenburg erneut gestiegen

Potsdam. Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist erneut gestiegen. Am Freitagmorgen lag der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 1784,4. Einen Tag zuvor lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche noch bei 1711,3. Nach Bayern (1811,4) ist Brandenburg aktuell das Bundesland mit der zweithöchsten Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland. Den bundesweiten Durchschnittswert gab das RKI am Freitag mit 1472,2 an.

Innerhalb von 24 Stunden registrierten die Brandenburger Gesundheitsämter 9941 neue bestätigte Corona-Fälle. Die höchsten Inzidenzen im Land verzeichneten am Freitagmorgen der Landkreis Barnim mit 2613,4 und der Landkreis Uckermark mit 2531,1. Vier Menschen starben binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie erhöhte sich dadurch auf 5075.

