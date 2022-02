Besucherzentrum für Unesco-Weltkulturerbe in Bernau

Bernau. Das Unesco-Welterbe in Bernau bei Berlin bekommt ein Besucherzentrum, in dem Interessierte in Geschichte und Bedeutung der einzigartigen Gewerkschaftsschule eingeführt werden. Am Freitag wird das Besucher-Informationszentrum eröffnet.

Die Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) ist ein Gebäudekomplex, der seit 2017 zum Welterbe zählt. Erbaut wurde die Anlage 1928 bis 1930. Unter Leitung von Bauhausdirektor Hannes Meyer entstand ein Gebäudekomplex, der als einer der weltweit größten Bauhaus-Ensembles gilt. Die Gebäude sind schlicht gehalten, die Mensa ist lichtdurchflutet und hat einen Glasgang.

Experimente mit den damals neuartigen Baumaterialien Sichtbeton, Stahl und Glas flossen in den Bau ein. Die Architekten reduzierten den Stil auf einfache geometrische Formen, Experten bezeichnen das Ensemble als einzigartiges Bauwerk der klassischen Moderne.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Objekt als Bundesschule der DDR-Gewerkschaft FDGB genutzt. Ab 1952 bis zur Wende befand sich dort eine Gewerkschafts-Hochschule zur Ausbildung von Funktionären. Nach der Wende gab es Jahre des Leerstandes und der Unsicherheit, wie das große Objekt weiter genutzt werden sollte. Inzwischen wurde es saniert.

Heute werden dort Ausstellungen gezeigt. Zudem entstanden Wohnungen und die Berliner Handwerkskammer nutzt Teile als Internat für ihr Bildungszentrum.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-75746/3