Schauspielerin Jella Haase kann keine Horrorfilme schauen

Jella Haase bei der Berlin-Premiere des Films "Lieber Thomas" in Berlin.

Berlin. Schauspielerin Jella Haase ("Fack ju Göhte") ist kein Fan von Horrorfilmen. "Meine Fantasie ist zu wild, da habe ich nachts Angst", sagte die 29-Jährige am Donnerstagabend am Rande der Eröffnung der Berlinale nahe dem Potsdamer Platz. Auch mit Begleitung könne sie sich keine Horrorfilme anschauen. "Ich muss sagen, dass ich sehr viele Dokus gucke", so Haase.

Die Schauspielerin wurde vor einigen Jahren bei der Berlinale als europäischer Shooting Star geehrt. Vergangenes Jahr war sie Teil der internationalen Kinder- und Jugendfilmjury der Sektion Generation bei den Internationalen Filmfestspielen.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-74403/2