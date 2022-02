Weltkriegsbombe wird entschärft: Bahnstrecke gesperrt

Templin. Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Templin müssen Banhreisende am Freitagmorgen mit Verzögerungen rechnen: Ab 8 Uhr gebe es Einschränkungen entlang der Bahnstrecke der RB63, teilte die Bundespolizei mit. Der Bahnverkehr zwischen Templin-Stadt und Joachimsthal werde während der Entschärfung komplett gesperrt. Der Blindgänger war am Dienstag im Stadion der Freundschaft unter der Zuschauertribüne Templin entdeckt worden. Die Bombe ist nicht mehr transportfähig.

