Vandalismus an Bushaltestellen der BVG nimmt zu

An Berliner Bushaltestellen kommt es immer häufiger zu Sachbeschädigungen. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Adrian Grasse hervor, die der Berliner Morgenpost vorab vorliegt. „Für ganz Berlin ist eine Erhöhung von Vandalismusschäden/Glasbruch in den letzten drei Jahren von circa elf Prozent zu verzeichnen“, heißt es in einer Stellungnahme der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Die polizeiliche Verlaufsstatistik zeigt sogar einen noch höheren Anstieg an: Demnach wurden 2019 insgesamt 215 Fälle von Sachbeschädigungen an Bushaltestellen erfasst, ein Jahr später waren es 269 und im vergangenen Jahr bereits 301. In knapp einem Drittel der Fälle gab es mindestens einen Tatverdächtigen.

Exemplarisch bestätigt auch der Bezirk Steglitz-Zehlendorf die Entwicklung. Dort wuchs die Zahl der Fälle von 31 im Jahr 2019 auf 45 im vergangenen Jahr. Im Ergebnis führt das auch zu höheren Ausgaben für die BVG. „Die Kosten in Hinblick auf Vandalismusschäden/Glasbruch haben sich zuletzt um acht Prozent erhöht“, heißt es. In dem Wert sei auch ein geringer Anteil für die Beseitigung von Graffiti enthalten. Wie schnell Schäden beseitigt werden, ist der BVG zufolge unterschiedlich. „Die Instandsetzung der Schäden variiert je nach Schaden und Dringlichkeit zwischen einigen Tagen bis hin zu vier Wochen“, heißt es. Zur Begründung wird auf Vereinbarungen mit etwaigen Rahmenvertragsfirmen, Einkaufsprozesse und die Materialverfügbarkeit verwiesen.

Für den Senat erklärt Staatssekretär Markus Kamrad, die Prävention von Vandalismusschäden gehöre zu den Maßnahmen, um Sicherheit und Sauberkeit im Nahverkehr zu verbessern. Dabei werde entsprechend der Vorgaben aus dem Nahverkehrsplan vorgegangen.

CDU-Politiker Grasse ist das nicht genug. Er fordert vom Senat, gemeinsam mit der BVG dafür zu sorgen, dass die Schäden an Haltestellen schnell beseitigt werden. „Es muss sicher gestellt werden, dass sie sofort tätig werden“, sagt er. Damit sollen auch Nachahmer abgehalten werden, so Grasse.