Mehr als 156 Millionen Euro für Bildung in der Pandemie

Potsdam. In den vergangenen zwei Jahren der Corona-Pandemie hat das Brandenburger Bildungsministerium insgesamt 156,6 Millionen Euro für Kinder, Jugendliche und Familien ausgegeben. Dies größten Posten seien mit jeweils mehr als 50 Millionen Euro die Kosten für die Tests in Schulen und Kitas sowie die Erstattung der Elternbeiträge bei langen Schließungen in den beiden Lockdowns gewesen, berichtete Ministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags. Hinzu kamen Kosten etwa für Vertretungslehrer, zusätzliche pädagogische Abgebote in den Ferien und für Hygienemaßnahmen wie Bereitstellung von Masken.

"Die Testungen sind das wichtigste Mittel, um Schulen und Kitas sicherer zu machen", meinte Ernst. Dies gebe auch den Eltern mehr Gewissheit, dass sie ihre Kinder an einen sicheren Ort schickten. Daher seien die hohen Kosten dafür zu rechtfertigen. Schülerinnen und Schüler müssen sich aktuell drei Mal pro Woche und ab kommenden Montag fünf Mal pro Woche vor dem Betreten der Schule testen. In Kitas und Krippen gilt seit Montag eine Testpflicht für Kinder ab einem Jahr zwei Mal pro Woche.

Der AfD-Bildungsexperte Dennis Hohloch zweifelte die Notwendigkeit von Tests erneut an. Ende Januar seien nur drei Prozent der Lehrer und vier Prozent der Schüler positiv getestet gewesen, meinte er. Angesichts dieser geringen Zahl könnten die Mittel in Millionenhöhe sinnvoller eingesetzt werden, meinte Hohloch.