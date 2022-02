Nur 34 gefälschte Impfausweise im neuen Jahr

Potsdam. Die Brandenburger Polizei hat im neuen Jahr bislang nur wenige gefälschte Impfausweise registriert: Mit Stand vom Mittwoch seien in diesem Jahr 34 Fälle bekannt geworden, teilte Polizeisprecher Torsten Herbst am Donnerstag auf Anfrage mit. Im Dezember waren 165 und im November 147 gefälschte Impfpässe aufgefallen. Diese Zahlen könnten sich noch verändern, weil etwa Strafanzeigen verspätet erstattet würden, erklärte Herbst.

Im November hatte die Brandenburger Landesregierung unter anderem den Zutritt zu Gaststätten, Kinos und dem Einzelhandel mit Ausnahme von Supermärkten und anderen Geschäften des täglichen Bedarfs auf Geimpfte und Genesene (2G-Regel) beschränkt. Für den Zutritt war demnach ein Impf- oder Genesenennachweis notwendig. Diese Regel wurde für den gesamten Einzelhandel am Mittwoch aufgehoben und durch eine FFP2-Maskenpflicht ersetzt. In Gaststätten gilt aber weiterhin 2G plus - also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test oder einer Booster-Impfung.

Die Gesamtzahl der seit Anfang vergangenen Jahres registrierten Fälschungen stieg auf bislang 466 (Stand: 9. Februar). 339 Fälle konnten bereits aufgeklärt werden, was einer Aufklärungsquote von etwa 73 Prozent entspreche, berichtete Herbst.

In den anderen Fällen liefen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen fort, betonte der Sprecher. Ermittelt wird demnach unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung oder der Fälschung von Gesundheitszeugnissen. Der gesetzlich vorgegebene Strafrahmen reiche von einer Geldstrafe bis hin zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe, so Herbst.

Das Polizeipräsidium hatte im Oktober die Landesapothekerkammer gebeten, die Apotheken für das Thema zu sensibilisieren und bei festgestellten Fälschungen von Impfausweisen umgehend die Polizei zu verständigen. Die überwiegende Mehrheit der gemeldeten Fälle werde nach wie vor durch aufmerksames Prüfen durch Apothekerinnen und Apotheker im Land entdeckt, berichtete Herbst.

