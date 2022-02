Berlin. Im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist am Mittwochabend eine Fußgängerin von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, fuhr der Fahrer des Lastwagens rückwärts und traf die hinter dem Laster stehende Fußgängerin. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-58860/2

