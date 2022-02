Gesundheit Corona-Inzidenz in Brandenburg steigt auf 1711

Potsdam. Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist deutlich gestiegen. Der Wert lag am Donnerstagmorgen bei 1711,3. Das meldete das Robert Koch-Institut (RKI). In den letzten Tagen hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche bei 1654 und 1660 gelegen. Vor gut einer Woche hatte die Wochen-Inzidenz den Angaben zufolge noch 1463 betragen.

Innerhalb eines Tages registrierten die Gesundheitsämter 10.379 neu bestätigte Corona-Fälle. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 seit Pandemiebeginn erreichte einen Wert von 5071 (+16).

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-57855/2