Füchse Berlin holen russischen Nationalkeeper Kireev

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Berlin. Die Füchse Berlin treiben ihre Personalplanungen weiter voran. Zur neuen Saison wechselt der russische Nationaltorhüter Viktor Kireev von ZSKA Moskau zum Handball-Bundesligisten an die Spree. Der 34-jährige EM-Teilnehmer erhält bei den Füchsen einen Vertrag für ein Jahr mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Vorstand Sport Stefan Kretzschmar freut sich über den erfahrenen Keeper: "Ich glaube wir bekommen einen routinierten Torwart, der ein super Gespann mit Dejan Milosavljev und Lasse Ludwig bilden kann. Ich bin ihm dankbar, dass er so lange gewartet hat, bis wir eine Entscheidung treffen konnten, denn er wollte unbedingt zu uns kommen."

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der 1,90 Meter große Schlussmann spielt seit 2015 in der russischen Nationalmannschaft und soll nächste Saison hinter Stammkeeper Milosavljev die Nummer zwei im Berliner Tor werden. Kireev kommt auf Empfehlung von Füchse-Torwarttrainer Dejan Peric. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Berlin bei einem tollen Verein mit großen Zielen in der stärksten Liga der Welt. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam Großes bei den Füchsen erreichen können", sagte Kireev.

Bereits zuvor standen die Sommerwechsel von Europameister Max Darj (Bergischer HC) und EM-Allstar Matthias Gidsel (GOG/Dänemark) fest. Der bisherige zweite Keeper der Berliner, Fredrik Genz, wechselt hingegen zum Zweitligisten SG BBM Bietigheim. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und wurde nicht verlängert.

© dpa-infocom, dpa:220209-99-51183/2