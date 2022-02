Omikron-Welle: Berlins Kliniken geben noch keine Entwarnung

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht Dänemark als Vorbild bei den Impfungen gegen das Coronavirus. Von der hohen Impfquote im Nachbarland könne sich Deutschland noch eine Scheibe abschneiden, sagte Scholz nach einem Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Berlin.

Berlins Krankenhäuser wollen angesichts weiter gestiegener Zahlen von Corona-Patienten noch keine Entwarnung geben. Eine Trendwende bei der Belegung der Kliniken sei noch nicht zu erkennen, sagte eine Sprecherin des kommunalen Klinikkonzerns Vivantes am Mittwoch der Berliner Morgenpost. Zuvor hatte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gaß der „Bild“-Zeitung gesagt, er rechne „aktuell für die kommenden Wochen nicht mehr mit einer Überlastung des deutschen Gesundheitswesens“. Entsprechend lauter werden nun die Rufe nach einer Lockerung der Corona-Auflagen.

Marc Schreiner, Chef der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) sagte, für Entwarnungen sei es zu früh. „Wir sehen zurzeit in Berlin immer noch einen Anstieg der Patientenzahlen.“ Die Senatsgesundheitsverwaltung meldete am Mittwoch 1278 Covid-19-Patienten in den Berliner Krankenhäusern, davon 199 auf Intensivstationen. Derzeit liegen 100 Menschen mehr mit der Infektion im Krankenhaus als vor einer Woche. Vor zwei Wochen war die Zahl um 200 Menschen niedriger.

Während auf den Intensivstationen seit einigen Wochen konstant um die 200 Personen zum Teil schon sehr lange und meist mit der Delta-Variante infizierte Menschen behandelt werden, steigt die Zahl der Patienten auf den Normalstationen. Die Vivantes-Häuser versorgen mit 331 derzeit 53 Covid-Patienten mehr als vor einer Woche. Erschwerend kommt der Krankenstand hinzu, der wegen Corona-Infektionen und Quarantäne mit neun Prozent doppelt so hoch ist wie normal. In der Charité stieg die Zahl der Covid-Patienten zuletzt um 20 auf 102, wobei die Universitätsklinik mit 95 knapp die Hälfte der Berliner Covid-Intensivpatienten behandelt. Auch die DRK-Kliniken erwarten nach einem deutlichen Anstieg der Corona-Patienten und einem sehr dynamischen Infektionsgeschehen nach den Worten einer Sprecherin kurzfristig keine Entspannung.

Experten erwarten Scheitelpunkt der Omikron-Welle Mitte Februar

Den Scheitelpunkt der Omikron-Welle erwarten Experten wie der Berliner Modellierungsexperte Kai Nagel für Mitte Februar. In Berlin sind die Inzidenzen jedoch bereits zurückgegangen. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hält es deshalb für möglich, dass die Hauptstadt früher mit Omikron durch sein könnte, weil die Welle hier früher angekommen war als in anderen Regionen des Landes. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sagte, die Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Mittwoch habe die Aufgabe, Öffnungsperspektiven zu erörtern und Schritte für die Rückkehr zur Normalität festzulegen.

Die Krankenhäuser sind aber noch vorsichtig. Denn sie befürchten weitere Personalengpässe, die aus der ab Mitte März geltenden Impfpflicht für Pflege- und Krankenhaus-Personal ergeben. Bei Vivantes sind nach Angaben einer Sprecherin zwar 85 Prozent der Mitarbeitenden gegen Corona geimpft, die Charité geht von 90 Prozent aus. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass in beiden Konzernen mehr als 2000 beziehungsweise 1500 Beschäftigte derzeit ungeimpft sind. Berliner Krankenhausgesellschaft und die Kliniken befürchten nach den Worten von BKG-Chef Schreiner deshalb, dass mit der Impfpflicht „weiteres versorgungsrelevantes Personal wegbricht“.

Die derzeitigen öffentlichen Debatten konterkarierten die intensiven Bemühungen der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, noch unentschlossene Beschäftigte durch Aufklärung für eine Impfung zu gewinnen, so die Berliner Krankenhausgesellschaft. Die Kliniken und Pflegeeinrichtungen benötigten sehr schnell Rechtssicherheit, ein einheitliches Signal und auch eine „Perspektive, die über das Frühjahr hinaus geht“.