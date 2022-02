Radfahrerin von Lkw überrollt und getötet

Berlin. Eine Radfahrerin ist in Berlin-Dahlem von einem Lastwagen überfahren und getötet worden. Die Frau fuhr am Mittwochvormittag gegen 11.00 Uhr auf dem Fahrradstreifen der Saargemünder Straße in Richtung Clayallee, wie die Polizei mitteilte. Der 27-jährige Lkw-Fahrer fuhr von einer Baustelle auf die Straße und erfasste dabei mit seinem Fahrzeug die Frau. Die Radfahrerin geriet unter den LKW und starb am Unfallort. Der 27-Jährige erlitt einen Schock und wurde medizinisch betreut.

Im vergangenen Jahr starben 40 Menschen in Berlin im Straßenverkehr: 15 Fußgänger, 10 Radfahrer, 8 Autoinsassen, 5 Motorradfahrer und 3 weitere Verkehrsteilnehmer. 2020 zählte die Polizei 50 Verkehrstote.

