Polizei GdP: Kritik an künftigem Polizeibeauftragten

Potsdam. Die Brandenburger Polizeigewerkschaft sieht die geplante Einrichtung eines Polizeibeauftragten im Land äußerst kritisch. Darin werde ein Misstrauensbeweis gegenüber den Polizeibediensteten gesehen, teilte die Spitzenkandidatin für den GdP-Landesvorsitz Anita Kirsten am Mittwoch mit. Beim Landesdelegiertentag am 25./26. Februar wird sie sich zur Wahl stellen.

Aktuell gebe es in der Brandenburger Polizei ein gut funktionierendes Beschwerdemanagement, sagte Kirsten. Es sei für jeden Bürger möglich, Beschwerde sowohl gegen einzelne Maßnahmen als auch gegen einzelne handelnde Akteure einzureichen. Auch gebe es ein etabliertes Konfliktmanagementsystem mit hoch ausgebildeten Mediatoren sowie diverse Beauftragte und engagierte Personalräte für unsere Kolleginnen und Kollegen.

Die drei Regierungsfraktionen SPD, CDU und Grüne haben am Dienstag den Entwurf eines Gesetzes für einen künftigen Landespolizeibeauftragten vorgelegt. Er soll für die Bürger tätig werden, aber auch für Polizisten. Einen Polizeibeauftragten gibt es in Berlin und in anderen Bundesländern. Ziel ist laut Gesetzentwurf, die parlamentarische Kontrolle der Polizeiarbeit zu verbessern. Zu seinen Rechten gehören die Möglichkeiten zur Akteneinsicht und zur Befragung der betroffenen Beamten.

