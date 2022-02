Zahl der Corona-Impfungen in Brandenburg stark rückläufig

Potsdam. Die Zahl der Impfungen gegen das Coronavirus ist in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. Mitte Dezember habe es noch rund 188.000 und Anfang des Jahres 129.000 Impfungen innerhalb einer Woche gegeben, berichtete Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags. Diese Zahlen seien in der letzten Januarwoche auf 76.000 und in der vergangenen Woche auf 33.500 gesunken.

Damit liegt Brandenburg nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mit einer Quote von 67,7 Prozent der zwei Mal Geimpften unter den Bundesländern weiterhin an vorletzter Stelle vor Schlusslicht Sachsen. Bundesweit liegt diese Quote bei 74,6 Prozent. In Brandenburg haben bislang 47,8 Prozent der Bürger eine Auffrischungsimpfung bekommen. Auch hier belegt Brandenburg im Ländervergleich den vorletzten Platz vor Sachsen. Bundesweit haben bereits 54,7 Prozent der Bevölkerung eine sogenannte Booster-Impfung erhalten.

