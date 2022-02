Berlin. Am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg haben Unbekannte am Dienstag ein Uhrengeschäft überfallen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, haben offenbar drei Täter am späten Nachmittag die Vitrinen des Geschäfts gewaltsam geöffnet und Armbanduhren gestohlen. Sie sind in einem Auto geflüchtet und mit der Beute entkommen. Nach ihnen wird derzeit gesucht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

© dpa-infocom, dpa:220209-99-41398/2

