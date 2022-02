Corona in Berlin: Kitaträger fordern Überprüfung der Lolli-Tests

In den Berliner Kitas werden Lolli-Tests eingesetzt. Die Eltern sind nun in Sorge wegen der hohen Zahl an falschen Ergebnissen.

Berlin. Die in den Kitas eingesetzten Lolli-Tests sorgen weiterhin für große Aufregung bei Eltern und Erziehern. „Bei uns häufen sich die Rückmeldungen, dass die Tests die Infektionen nicht zuverlässig anzeigen“, sagt Roland Kern, Vorstand im Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden (Daks). „Da es sich nicht um Einzelfälle handelt, erwarten wir von der Bildungsverwaltung, dass die Tests noch einmal überprüft werden. Sollten sie unzuverlässig sein, ist die Grundlage für die Test-to-Stay-Strategie hinfällig.“

Auch Markus Trautwein aus Reinickendorf vertraut den Lolli-Tests in der Kita schon nicht mehr. „Wir haben unsere dreijährige Tochter nach auftretender Symptomatik mittels nasalem Schnelltest positiv auf Sars-CoV-2. getestet“, sagt er. „Ein PCR-Test bestätigte das Ergebnis.“ Der in den Kita ausgegebene Lolli-Test aber, den die Familie ebenfalls benutzte, schlug trotz hoher Viruslast nicht an – ach nach mehrfachen Versuchen nicht. „Das finde ich wirklich sehr beunruhigend und die Testung in der Kita verkommt zur Farce“, so der Vater.

PCR-Tests wären der „richtigste Weg“

Bei der Anschaffung der Lolli-Tests für die Kitas habe man sich mit dem Partner Vivantes an den folgenden Auswahlkriterien orientiert: einer CE-Zertifizierung, der Prüfung durch das Paul-Ehrlich-Institut sowie der Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, hieß es dazu aus der Bildunsgsverwaltung. Aziz Bozkurt, Staatssekretär für Jugend, Familie und Schuldigitalisierung, twitterte, dass PCR-Tests zwar der „richtigste Weg“ für die Kitas gewesen wären, aber das Kapazitätsproblem bekomme die Bildungsverwaltung nicht gelöst. „Wir haben die beste Möglichkeit gewählt, die es zu kaufen gab“, so Bozkurt.

Für weitere Irritation unter den Eltern sorgte die Tatsache, dass auf der Seite der Bildungsverwaltung das Infektionsgeschehen an den Schulen nicht mehr dargestellt wird. Das sei allerdings nur temporär der Fall, so Martin Klesmann, Sprecher der Bildungsverwaltung. In der vergangenen Woche seien wegen der Ferien keine Fälle gemeldet worden und nun müsse durch den Wegfall der PCR-Tests das Erfassungssystem umgestellt werden.

Das heißt: Seit dieser Woche melden die Schulen nicht mehr die PCR-bestätigten Fälle, sondern alle Schüler, die in der Schule per Schnelltest positiv getestet worden sind. „Wir gehen davon aus, dass wir schon am Montag wieder die aktuellen Zahlen und die Einordnung in den Stufenplan veröffentlichen können“, so Klesmann, „die positiven Schüler werden von den Schulen auch an die Gesundheitsämter gemeldet. Die sind dann für die Quarantänebescheide zuständig“.