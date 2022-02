Erste Berliner Apotheken bieten Corona-Impfungen an

Berlin. An der Impfkampagne gegen Corona beteiligen sich in Berlin jetzt auch Apotheken. Am Dienstag seien die ersten mit ihrem Angebot gestartet, es habe dort auch erste Impfungen gegeben, berichtete der Sprecher des Apotheker-Vereins, Stefan Schmidt. Allerdings machten zunächst nur einzelne Apothekerinnen und Apotheker mit. Denn viele verfügten noch nicht über geeignete Räume. Hinzu komme, dass die Nachfrage nach Impfungen im Moment nicht so groß sei. Für Menschen, die über andere Impfangebote bisher nicht erreicht worden seien, könne eine Impfung in der Apotheke aber eine Alternative sein. In Berlin gibt es rund 800 Apotheken.

© dpa-infocom, dpa:220208-99-33951/3

